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Укренерго повідомило час, протягом якого завтра ніде не буде відключень світла

16 травня 2024 22:18
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Укренерго повідомило час, протягом якого завтра ніде не буде відключень світла
Чоловік підпалює свічки. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Укренерго завтра, 17 травня, планує обійтися без відключень електроенергії по всій країні протягом 11 годин. Йдеться про проміжок часу з 08:00 до 19:00.

Про це повідомила пресслужба Укренерго у Facebook у четвер, 16 травня.

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"Графіки погодинних відключень (ГПВ) для побутових та промислових споживачів будуть діяти по всій Україні з 00:00 до 08:00 та з 19:00 до 24:00. Диспетчерський центр "Укренерго" вже довів до обленерго ліміти споживання для кожного регіону", — йдеться у повідомленні.

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Допис Укренерго. Фото: facebook.com/npcukrenergo

У компанії зазначили, що отримати інформацію про те, як саме будуть діяти обмеження споживання, можна буде в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах.

Причина обмежень — це збільшення споживання електроенергії під час похолодання. Потужностей електростанцій України недостатньо через наслідки п’яти ракетно-дронових атак, здійснених Росією енергосистемі з 22 березня.

"Обсяг обмежень розподілений рівномірно між всіма регіонами. Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується", — йдеться у повідомленні.

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Допис Укренерго. Фото: скриншот

Нагадаємо, наступні два роки в Україні буде дефіцит електроенергії, навіть якщо усунути певні пошкодження. Що стосується нинішніх обмежень, то вони можуть тривати до серпня.

Також станом на 15 травня ситуація в енергосистемі Києва залишається складною. Внаслідок цього зранку енергетикам доводилося застосовувати аварійні відключення світла для населення.

українці
електроенергія
Україна
сфера енергетики
Укренерго

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