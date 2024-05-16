Укрэнерго сообщило время, в течение которого завтра нигде не будет отключений света

Мужчина поджигает свечи. Фото: Новини.LIVE

Укрэнерго завтра, 17 мая, планирует обойтись без отключений электроэнергии по всей стране в течение 11 часов. Речь идет о промежутке времени с 08:00 до 19:00.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Facebook в четверг, 16 мая.

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"Графики почасовых отключений (ГПВ) для бытовых и промышленных потребителей будут действовать по всей Украине с 00:00 до 08:00 и с 19:00 до 24:00. Диспетчерский центр "Укрэнерго" уже довел до облэнерго лимиты потребления для каждого региона", — говорится в сообщении.

Пост Укрэнерго. Фото: facebook.com/npcukrenergo

В компании отметили, что получить информацию о том, как будут действовать ограничения потребления, можно будет в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях.

Причина ограничений — это увеличение потребления электроэнергии во время похолодания. Мощностей электростанций Украины недостаточно из-за последствий пяти ракетно-дронных атак, осуществляемых Россией по энергосистеме с 22 марта.

"Объем ограничений распределен равномерно между всеми регионами. Энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается", — говорится в сообщении.

Пост Укрэнерго. Фото: скриншот

Напомним, следующие два года в Украине будет дефицит электроэнергии, даже если устранить определенные повреждения. Что касается нынешних ограничений, то они могут продлиться до августа.

Также 15 мая ситуация в энергосистеме Киева остается сложной. Вследствие этого утром энергетикам приходилось применять аварийные отключения света для населения.