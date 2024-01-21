Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow День arrow Україну відвідає гендиректор МАГАТЕ — що відомо arrow

Україну відвідає гендиректор МАГАТЕ — що відомо

21 січня 2024 07:19
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Україну відвідає гендиректор МАГАТЕ — що відомо
Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі. Фото: wikipedia
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що незабаром Україну планує відвідати гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі. До цього він, ймовірно, поїде на Запоріжжя, щоб оцінити ситуацію на АЕС.

Про це в ефірі телемарафону заявив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Читайте також:

Гроссі відвідає Україну

За словами Галущенка, ситуація на Запорізькій АЕС розвивається лише в негативну сторону.

"Продовжується процес деградації обладнання. Росіяни допустили експертів до реакторів із третьої спроби, але це не змінює загальної картини", — зазначив глава Міненерго.

Він вказав, що найближчим часом до України приїде гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, але до цього він, можливо, ознайомиться із ситуацією на Запорізькій АЕС.

"Найближчим часом в Україну приїде Гроссі. Можливо, він відвідає Запорізьку АЕС перед цим. До цього зараз прикута увага всього світу. Присутність росіян там — це постійна небезпека", — зауважив Галущенко.

Нагадаємо, російські окупанти вчергове замінували територію Запорізької АЕС. Такі дії є порушенням стандартів безпеки Міжнародного агентства з атомної енергії.

Додамо, загарбники частково допустили місію МАГАТЕ до приміщень шостого енергоблока Запорізької АЕС. Раніше цей доступ російська армія не надавала. 

війна
Міненерго
Україна
АЕС
МАГАТЕ
Рафаель Гроссі
Запорізька АЕС

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

19 січня 2024

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

13 січня 2024
Новина з відео

06:09 Сунуть нещадні хуртовини — синоптики попередили області, які сьогодні замете снігом

Актуальне по темі