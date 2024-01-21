Україну відвідає гендиректор МАГАТЕ — що відомо

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі. Фото: wikipedia

Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що незабаром Україну планує відвідати гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі. До цього він, ймовірно, поїде на Запоріжжя, щоб оцінити ситуацію на АЕС.

Про це в ефірі телемарафону заявив міністр енергетики України Герман Галущенко.

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За словами Галущенка, ситуація на Запорізькій АЕС розвивається лише в негативну сторону.

"Продовжується процес деградації обладнання. Росіяни допустили експертів до реакторів із третьої спроби, але це не змінює загальної картини", — зазначив глава Міненерго.

Він вказав, що найближчим часом до України приїде гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, але до цього він, можливо, ознайомиться із ситуацією на Запорізькій АЕС.

"Найближчим часом в Україну приїде Гроссі. Можливо, він відвідає Запорізьку АЕС перед цим. До цього зараз прикута увага всього світу. Присутність росіян там — це постійна небезпека", — зауважив Галущенко.

Нагадаємо, російські окупанти вчергове замінували територію Запорізької АЕС. Такі дії є порушенням стандартів безпеки Міжнародного агентства з атомної енергії.

Додамо, загарбники частково допустили місію МАГАТЕ до приміщень шостого енергоблока Запорізької АЕС. Раніше цей доступ російська армія не надавала.