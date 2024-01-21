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Украину посетит гендиректор МАГАТЭ — что известно

21 января 2024 07:19
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Украину посетит гендиректор МАГАТЭ — что известно
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Фото: wikipedia
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что в скором времени Украину планирует посетить гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. До этого он, вероятно, поедет в Запорожье, чтобы оценить ситуацию на АЭС.

Об этом в эфире телемарафона заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

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По словам Галущенко, ситуация на Запорожской АЭС развивается только в отрицательную сторону.

"Продолжается процесс деградации оборудования. Россияне допустили экспертов в реакторы с третьей попытки, но это не меняет общей картины", — отметил глава Минэнерго.

Он указал, что в ближайшее время в Украину приедет гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, но до этого он, возможно, ознакомится с ситуацией на Запорожской АЭС.

"В ближайшее время в Украину приедет Гросси. Возможно, он посетит Запорожскую АЭС перед этим. К этому сейчас приковано внимание всего мира. Присутствие россиян там — это постоянная опасность", — отметил Галущенко.

Напомним, российские оккупанты в очередной раз заминировали территорию Запорожской АЭС. Такие действия являются нарушением стандартов безопасности Международного агентства по атомной энергии.

Добавим, захватчики частично допустили миссию МАГАТЭ в помещения шестого энергоблока Запорожской АЭС. Ранее этот доступ российская армия не предоставляла.

война
Минэнерго
Украина
АЭС
МАГАТЭ
Рафаэль Гросси
Запорожская АЭС

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