Украину посетит гендиректор МАГАТЭ — что известно

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Фото: wikipedia

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что в скором времени Украину планирует посетить гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. До этого он, вероятно, поедет в Запорожье, чтобы оценить ситуацию на АЭС.

Об этом в эфире телемарафона заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

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По словам Галущенко, ситуация на Запорожской АЭС развивается только в отрицательную сторону.

"Продолжается процесс деградации оборудования. Россияне допустили экспертов в реакторы с третьей попытки, но это не меняет общей картины", — отметил глава Минэнерго.

Он указал, что в ближайшее время в Украину приедет гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, но до этого он, возможно, ознакомится с ситуацией на Запорожской АЭС.

"В ближайшее время в Украину приедет Гросси. Возможно, он посетит Запорожскую АЭС перед этим. К этому сейчас приковано внимание всего мира. Присутствие россиян там — это постоянная опасность", — отметил Галущенко.

Напомним, российские оккупанты в очередной раз заминировали территорию Запорожской АЭС. Такие действия являются нарушением стандартов безопасности Международного агентства по атомной энергии.

Добавим, захватчики частично допустили миссию МАГАТЭ в помещения шестого энергоблока Запорожской АЭС. Ранее этот доступ российская армия не предоставляла.