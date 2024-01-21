Украину посетит гендиректор МАГАТЭ — что известно
Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что в скором времени Украину планирует посетить гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. До этого он, вероятно, поедет в Запорожье, чтобы оценить ситуацию на АЭС.
Об этом в эфире телемарафона заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.
Гросси посетит Украину
По словам Галущенко, ситуация на Запорожской АЭС развивается только в отрицательную сторону.
"Продолжается процесс деградации оборудования. Россияне допустили экспертов в реакторы с третьей попытки, но это не меняет общей картины", — отметил глава Минэнерго.
Он указал, что в ближайшее время в Украину приедет гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, но до этого он, возможно, ознакомится с ситуацией на Запорожской АЭС.
"В ближайшее время в Украину приедет Гросси. Возможно, он посетит Запорожскую АЭС перед этим. К этому сейчас приковано внимание всего мира. Присутствие россиян там — это постоянная опасность", — отметил Галущенко.
Напомним, российские оккупанты в очередной раз заминировали территорию Запорожской АЭС. Такие действия являются нарушением стандартов безопасности Международного агентства по атомной энергии.
Добавим, захватчики частично допустили миссию МАГАТЭ в помещения шестого энергоблока Запорожской АЭС. Ранее этот доступ российская армия не предоставляла.
Читайте Новини.LIVE!