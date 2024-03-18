Українці в Нью-Йорку провели акцію у відповідь на російські гуляння Масниці (відео)
Українці в Нью-Йорку, розташованому в Сполучених Штатах Америки, перервали російське гуляння Масляної, показавши справжнє обличчя країни-агресорки. За словами учасників акції, російська брехня вбиває так само як і зброя.
Організація Svitanok показала в Instagram у неділю, 17 березня, як проходив мітинг-перформанс.
Як пройшла акція-перформанс українців у Нью-Йорку
Організатори акції наголосили, що не дозволять Росії поширювати свої ілюзії, поки в Україні гинуть люди.
"Ми стояли, дивлячись на росіян, які танцювали і сміялися нам в обличчя. Однак нас почули та підтримали американці — люди співчутливі та свідомі. Вони зупинялися, щоб поговорити; доєднувались, щоб побути поруч з нами і підтримати, вигукуючи гасла щодо спротиву російській пропаганді", — зазначили активісти.
Також вони подякували поліцейським США, які гарантували безпеку учасникам перформансу.
"Пам’ятайте, що російська брехня вбиває не менше, ніж їхні кулі, бомби та ракети!" — підкреслили активісти.
Як світ підтримує Україну
Нагадаємо, що в центрі Відня відбулася акція на підтримку українців. Сотні тисяч людей вийшли на мітинг, щоби підтримати український народ у другу річницю війни.
Також ми писали, що в Ризі пройшла акція солідарності з українським народом. Вона відбулася біля морського порту, через який транзитом планується доставлення до Росії складових для виготовлення зброї.
Додамо, що в Києві відбувалася акція "FreeAzov". Біля червоного корпусу КНУ ім. Шевченка зібралися рідні та близькі бійців полку "Азов", які перебувають у полоні Росії, а також їхні бойові побратими.
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