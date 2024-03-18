Українці в Нью-Йорку провели акцію у відповідь на російські гуляння Масниці (відео)

Акція-перформанс української діаспори в Нью-Йорку. Фото: instagram.com/svitanok.nyc

Українці в Нью-Йорку, розташованому в Сполучених Штатах Америки, перервали російське гуляння Масляної, показавши справжнє обличчя країни-агресорки. За словами учасників акції, російська брехня вбиває так само як і зброя.

Організація Svitanok показала в Instagram у неділю, 17 березня, як проходив мітинг-перформанс.

Читайте також:

Як пройшла акція-перформанс українців у Нью-Йорку

Організатори акції наголосили, що не дозволять Росії поширювати свої ілюзії, поки в Україні гинуть люди.

Акція-перформанс української діаспори в Нью-Йорку. Фото: instagram.com/svitanok.nyc

Акція-перформанс української діаспори в Нью-Йорку. Фото: instagram.com/svitanok.nyc

"Ми стояли, дивлячись на росіян, які танцювали і сміялися нам в обличчя. Однак нас почули та підтримали американці — люди співчутливі та свідомі. Вони зупинялися, щоб поговорити; доєднувались, щоб побути поруч з нами і підтримати, вигукуючи гасла щодо спротиву російській пропаганді", — зазначили активісти.

Також вони подякували поліцейським США, які гарантували безпеку учасникам перформансу.

Акція-перформанс української діаспори в Нью-Йорку. Фото: instagram.com/svitanok.nyc

"Пам’ятайте, що російська брехня вбиває не менше, ніж їхні кулі, бомби та ракети!" — підкреслили активісти.

Акція-перформанс української діаспори в Нью-Йорку. Фото: instagram.com/svitanok.nyc

Акція-перформанс української діаспори в Нью-Йорку. Фото: instagram.com/svitanok.nyc

Як світ підтримує Україну

Нагадаємо, що в центрі Відня відбулася акція на підтримку українців. Сотні тисяч людей вийшли на мітинг, щоби підтримати український народ у другу річницю війни.

Також ми писали, що в Ризі пройшла акція солідарності з українським народом. Вона відбулася біля морського порту, через який транзитом планується доставлення до Росії складових для виготовлення зброї.

Додамо, що в Києві відбувалася акція "FreeAzov". Біля червоного корпусу КНУ ім. Шевченка зібралися рідні та близькі бійців полку "Азов", які перебувають у полоні Росії, а також їхні бойові побратими.