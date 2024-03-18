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Украинцы в Нью-Йорке провели акцию в ответ на российские гуляния Масленицы (видео)

18 марта 2024 04:57
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Украинцы в Нью-Йорке провели акцию в ответ на российские гуляния Масленицы (видео)
Акция-перформанс украинской диаспоры в Нью-Йорке. Фото: instagram.com/svitanok.nyc
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Украинцы в Нью-Йорке, находящимся в Соединенных Штатах Америки, прервали российские гулянья Масленицы, показав настоящее лицо страны-агрессора. По словам участников акции, российская ложь убивает так же, как и оружие.

Организация Svitanok показала в Instagram в воскресенье, 17 марта, как проходил митинг-перформанс.

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Posted by Svitanok (@svitanok.nyc)

Как прошла акция-перформанс украинцев в Нью-Йорке

Организаторы акции подчеркнули, что не позволят России распространять свои иллюзии, пока в Украине гибнут люди.

Акция-перформанс украинской диаспоры в Нью-Йорке
Акция-перформанс украинской диаспоры в Нью-Йорке. Фото: instagram.com/svitanok.nyc
Акция-перформанс украинской диаспоры в Нью-Йорке
Акция-перформанс украинской диаспоры в Нью-Йорке. Фото: instagram.com/svitanok.nyc

"Мы стояли, глядя на россиян, которые танцевали и смеялись нам в лицо. Однако нас услышали и поддержали американцы — люди сочувственные и сознательные. Они останавливались, чтобы поговорить; присоединялись, чтобы побыть рядом с нами и поддержать, выкрикивая лозунги по поводу сопротивления российской пропасти", — отметили активисты.

Также они поблагодарили полицейских США, которые обеспечили безопасность участникам перформанса.

Акция-перформанс украинской диаспоры в Нью-Йорке
Акция-перформанс украинской диаспоры в Нью-Йорке. Фото: instagram.com/svitanok.nyc

"Помните, что российская ложь убивает не меньше их пулей, бомб и ракет!" — подчеркнули активисты.

Акция-перформанс украинской диаспоры в Нью-Йорке
Акция-перформанс украинской диаспоры в Нью-Йорке. Фото: instagram.com/svitanok.nyc
Акция-перформанс украинской диаспоры в Нью-Йорке
Акция-перформанс украинской диаспоры в Нью-Йорке. Фото: instagram.com/svitanok.nyc

Как мир поддерживает Украину

Напомним, что в центре Вены прошла акция в поддержку украинцев. Сотни тысяч человек вышли на митинг, чтобы поддержать украинский народ во вторую годовщину войны.

Также мы писали, что в Риге прошла акция солидарности с украинским народом. Она произошла у морского порта, через который транзитом планируется доставка в Россию составляющих для изготовления оружия.

Добавим, что в Киеве проходила акция "FreeAzov". У красного корпуса КНУ им. Шевченко собрались родные и близкие бойцов полка "Азов", находящихся в плену России, а также их боевые собратья.

США
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Украина
акция
Нью-Йорк
Россия

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