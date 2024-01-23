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Українці скаржаться на блокування акаунтів в Airbnb — як відреагувала компанія

23 січня 2024 20:02
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Українці скаржаться на блокування акаунтів в Airbnb — як відреагувала компанія
Сервіс Airbnb. Фото: vctr.media
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Громадяни України скаржаться, що сервіс для оренди житла Airbnb блокує їхні акаунти. У компанії вже відреагували на це.

Про це повідомили у службі комунікації компанії, передає LIGA.net.

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Блокування акаунтів українців в Airbnb

Після початку повномасштабного вторгнення Росії українці зіштовхнулися з блокуванням в Airbnb після додавання фотографії паспорта. Наразі ситуація не змінилася.

На блокування поскаржився редактор LIGA.net Лев Шевченко та читачка видання Ольга. За словами жінки, вона також втратила доступ до власного профілю. Сервіс не дозволив їй завантажити фото паспорта.

До того ж в українців виникали проблеми з оплатою житла.

Що заявили в компанії

У службі комунікації Airbnb наголосили, що сервіс не блокує українців за ознакою громадянства.

За словами речниці компанії Катаріни-Луїзи Кіттлер, Airbnb не обмежує доступ громадян України. До того ж сервіс призупинив всі операції в РФ та Білорусі.

У компанії розповіли, чому підтримка спілкується з українськими користувачами російською мовою.

"Служба підтримки звертається до користувачів пріоритетною мовою. Якщо користувач обрав російську, то служба підтримки звʼяжеться з ним російською. Якщо українську — то українською", — наголосила Кіттлер.

Нагадаємо, в Офісі президента закликали Європу зупинити допомогу українським біженцям. Радник керівника установи і колишній нардеп Сергій Лещенко вважає, що європейським країнам необхідно це зробити, аби біженці повернулися додому.

Також ми писали, що Польща продовжила термін дії посвідок про тимчасовий захист для тих, хто виїхав з України на початку повномасштабної війни. Проте це стосується громадян третіх країн, які на той момент легально проживали в Україні.

українці
Україна
біженці
оренда
компанії

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