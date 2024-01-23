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Украинцы жалуются на блокировку аккаунтов в Airbnb — как отреагировала компания

23 января 2024 20:02
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Украинцы жалуются на блокировку аккаунтов в Airbnb — как отреагировала компания
Сервис Airbnb. Фото: vctr.media
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Граждане Украины жалуются, что сервис по аренде жилья Airbnb блокирует их аккаунты. В компании уже отреагировали на это.

Об этом сообщили в службе коммуникации компании, передает LIGA.net.

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После начала полномасштабного вторжения России украинцы столкнулись с блокировкой в Airbnb после добавления фотографии паспорта. Сейчас ситуация не изменилась.

На блокировку пожаловался редактор LIGA.net Лев Шевченко и читатель издания Ольга. По словам женщины, она также лишилась доступа к собственному профилю. Сервис не разрешил ей загрузить фото паспорта.

К тому же у украинцев возникали проблемы с оплатой жилья.

Что заявили в компании

В службе коммуникации Airbnb подчеркнули, что сервис не блокирует украинцев по признаку гражданства.

По словам пресс-секретаря компании Катарины-Луизы Киттлер, Airbnb не ограничивает доступ граждан Украины. К тому же, сервис приостановил все операции в РФ и Беларуси.

В компании рассказали, почему поддержка общается с украинскими пользователями на русском языке.

"Служба поддержки обращается к пользователям на приоритетном языке. Если пользователь выбрал русский, то служба поддержки свяжется с ним на русском. Если украинский — то на украинском", — подчеркнула Киттлер.

Напомним, в Офисе президента призвали Европу остановить помощь украинским беженцам. Советник руководителя учреждения и бывший нардеп Сергей Лещенко считает, что европейским странам необходимо это сделать, чтобы беженцы вернулись домой.

Также мы писали, что Польша продлила срок действия удостоверений о временной защите для тех, кто уехал из Украины в начале полномасштабной войны. Однако это касается граждан третьих стран, которые на тот момент легально проживали в Украине.

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Украина
беженцы
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компании

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