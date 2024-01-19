Продовження тимчасового захисту в Польщі не стосується українців — подробиці

Українські біженці. Фото: Reuters

Польща продовжила термін дії посвідок про тимчасовий захист для тих, хто виїхав з України на початку повномасштабної війни. Проте це стосується громадян третіх країн, які на той момент легально проживали в Україні.

Про це повідомляє посольство Польщі в Україні.

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Там уточнили, що продовження тимчасового захисту до березня 2025 року не стосується громадян України — термін посвідок продовжується громадянам третіх країн, що виїхали з України, тікаючи від воєнних дій.

"Громадяни України, що отримали тимчасовий захист у Польщі на основі Спеціального закону від 12 березня 2022 року, тобто отримали номер PESEL зі статусом UKR, станом на 18 січня 2024 року можуть перебувати у Польщі на підставі цього статусу до 4 березня 2024 року", — йдеться у повідомленні.

У посольстві пояснили, що продовження терміну дії довідок про користування тимчасовим захистом не означає продовження терміну дії тимчасового захисту громадян України.

Скриншот допису посольства Польщі

Нагадаємо, що Ірландія, яка прийняла рекордну кількість українських біженців, вирішила скоротити розмір матеріальної допомоги. Йдеться про тих, хто прибуватиме надалі в країну.

Також ми писали, що Ізраїль продовжив дозвіл на перебування біженцям з України до кінця 2024 року. Відповідне рішення ухвалив уряд країни.