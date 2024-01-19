Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow День arrow Продовження тимчасового захисту в Польщі не стосується українців — подробиці arrow

Продовження тимчасового захисту в Польщі не стосується українців — подробиці

19 січня 2024 15:59
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Продовження тимчасового захисту в Польщі не стосується українців — подробиці
Українські біженці. Фото: Reuters
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Польща продовжила термін дії посвідок про тимчасовий захист для тих, хто виїхав з України на початку повномасштабної війни. Проте це стосується громадян третіх країн, які на той момент легально проживали в Україні.

Про це повідомляє посольство Польщі в Україні.

Читайте також:

Продовження тимчасового захисту в Польщі

Там уточнили, що продовження тимчасового захисту до березня 2025 року не стосується громадян України — термін посвідок продовжується громадянам третіх країн, що виїхали з України, тікаючи від воєнних дій.

"Громадяни України, що отримали тимчасовий захист у Польщі на основі Спеціального закону від 12 березня 2022 року, тобто отримали номер PESEL зі статусом UKR, станом на 18 січня 2024 року можуть перебувати у Польщі на підставі цього статусу до 4 березня 2024 року", — йдеться у повідомленні.

У посольстві пояснили, що продовження терміну дії довідок про користування тимчасовим захистом не означає продовження терміну дії тимчасового захисту громадян України.

null
Скриншот допису посольства Польщі

Нагадаємо, що Ірландія, яка прийняла рекордну кількість українських біженців, вирішила скоротити розмір матеріальної допомоги. Йдеться про тих, хто прибуватиме надалі в країну.

Також ми писали, що Ізраїль продовжив дозвіл на перебування біженцям з України до кінця 2024 року. Відповідне рішення ухвалив уряд країни.

Польща
громадянство
біженці
іноземці
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

6 січня 2024

20:28 Соня Морозюк вперше прокоментувала причетність до вкрадених коштів у Міноборони

Актуальне по темі