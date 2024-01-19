Продление временной защиты в Польше не касается украинцев — подробности
Польша продлила срок действия удостоверений о временной защите для тех, кто выехал из Украины в начале полномасштабной войны. Однако это касается граждан третьих стран, которые на тот момент легально проживали в Украине.
Об этом сообщает посольство Польши в Украине.
Продление временной защиты в Польше
Там уточнили, что продление временной защиты до марта 2025 года не касается граждан Украины — срок удостоверений продлевается гражданам третьих стран, выехавших из Украины, убегая от военных действий.
"Граждане Украины, получившие временную защиту в Польше на основе Специального закона от 12 марта 2022 года, то есть получившие номер PESEL со статусом UKR, по состоянию на 18 января 2024 года могут находиться в Польше на основании этого статуса до 4 марта 2024 года", — говорится в сообщении.
В посольстве объяснили, что продление срока действия справок о пользовании временной защитой не означает продления срока действия временной защиты граждан Украины.
Напомним, что Ирландия, принявшая рекордное количество украинских беженцев, решила сократить размер материальной помощи. Речь идет о тех, кто будет прибывать в дальнейшем в страну.
Также мы писали, что Израиль продлил разрешение на пребывание беженцев из Украины до конца 2024 года. Соответствующее решение приняло правительство страны.
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