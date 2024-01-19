Продление временной защиты в Польше не касается украинцев — подробности

Украинские беженцы. Фото: Reuters

Польша продлила срок действия удостоверений о временной защите для тех, кто выехал из Украины в начале полномасштабной войны. Однако это касается граждан третьих стран, которые на тот момент легально проживали в Украине.

Об этом сообщает посольство Польши в Украине.

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Там уточнили, что продление временной защиты до марта 2025 года не касается граждан Украины — срок удостоверений продлевается гражданам третьих стран, выехавших из Украины, убегая от военных действий.

"Граждане Украины, получившие временную защиту в Польше на основе Специального закона от 12 марта 2022 года, то есть получившие номер PESEL со статусом UKR, по состоянию на 18 января 2024 года могут находиться в Польше на основании этого статуса до 4 марта 2024 года", — говорится в сообщении.

В посольстве объяснили, что продление срока действия справок о пользовании временной защитой не означает продления срока действия временной защиты граждан Украины.

Скриншот поста посольства Польши

Напомним, что Ирландия, принявшая рекордное количество украинских беженцев, решила сократить размер материальной помощи. Речь идет о тех, кто будет прибывать в дальнейшем в страну.

Также мы писали, что Израиль продлил разрешение на пребывание беженцев из Украины до конца 2024 года. Соответствующее решение приняло правительство страны.