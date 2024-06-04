В Україні можуть скоротити термін дії водійського посвідчення

Водій за кермом. Фото: freepik.com

У Верховній Раді зареєстрований законопроєкт №8082, який пропонує скоротити термін дії водійських прав з 30 років до 5-10. Нардепи мають на меті імплементувати деякі норми Європейського союзу до українського законодавства.

Відповідний законопроєкт опублікований на сайті парламенту.

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Мета законопроєкту

Законопроєкт було розроблено в рамках плану заходів щодо виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Основна мета законопроєкт полягає в гармонізації категорій транспортних засобів та нормуванні віку, при якому можна отримати водійські права для різних категорій. Документ також визначає терміни дії посвідчення водія, порядок призупинення, відновлення, обміну та визнання прав недійсними.

Основні норми законопроєкту

Однією зі значущих змін є введення нової категорії AM для мопедів (двоколісних або триколісних). Максимальна швидкість мопедів не повинна перевищувати 45 км/год, а об’єм двигуна не більше 50 см³ (для мопедів з електродвигуном — максимальна потужність не більше 4 кВт). Ця категорія також включає легкі квадроцикли — чотириколісні транспортні засоби з масою до 350 кг та максимальною швидкістю 45 км/год.

Інші категорії також переглянуті. Наприклад, категорія A1 тепер включає мотоцикли з максимальною швидкістю вище 45 км/год та об’ємом двигуна до 125 см³, а потужність повинна не перевищувати 11 кВт. Категорія A2 стосується мотоциклів з об’ємом двигуна понад 50 см³ та потужністю від 11 до 35 кВт.

Термін дії водійських прав тепер становитиме 10 років для категорій AM, А1, А2, А, В1, В та ВЕ, а 5 років для категорій С1, С1Е, С, РЄ, D1, D1Е, D, DЕ, Тb і Tm. Права, видані до набрання чинності новим законом, діятимуть до 19 січня 2033 року, після чого їх потрібно буде обміняти.

Законопроєкт №8082 зареєстрований ще у вересні 2022 року, а у лютому 2023 його включили до порядку денного і він досі очікує на розгляд у сесійній залі. Коли його винесуть на голосування, наразі невідомо.

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