В Украине могут сократить срок действия водительского удостоверения

Водитель за рулем. Фото: freepik.com

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №8082, предлагающий сократить срок действия водительских прав с 30 лет до 5-10. Нардепы стремятся имплементировать некоторые нормы Европейского союза в украинское законодательство.

Соответствующий законопроект опубликован на сайте парламент.

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Цель законопроекта

Законопроект был разработан в рамках плана мероприятий по выполнению Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Основная цель законопроект заключается в гармонизации категорий транспортных средств и нормировании возраста, при котором можно получить водительские права для разных категорий. Документ также определяет сроки действия водительского удостоверения, порядок приостановления, восстановления, обмена и признания прав недействительными.

Основные нормы законопроекта

Одним из значительных изменений является введение новой категории AM для мопедов (двухколесных или трехколесных). Максимальная скорость мопедов не должна превышать 45 км/ч, а объем двигателя не больше 50 см 3 (для мопедов с электродвигателем — максимальная мощность не более 4 кВт). Эта категория также включает в себя легкие квадроциклы — четырехколесные транспортные средства с массой до 350 кг и максимальной скоростью 45 км/ч.

Другие категории также просмотрены. Например, категория A1 теперь включает в себя мотоциклы с максимальной скоростью выше 45 км/ч и объемом двигателя до 125 см³, а мощность должна не превышать 11 кВт. Категория A2 относится к мотоциклам с объемом двигателя свыше 50 см³ и мощностью от 11 до 35 кВт.

Срок действия водительских прав теперь составит 10 лет для категорий AM, А1, А2, А, В1, В и ВЕ, а 5 лет для категорий С1, С1Е, С, СЕ, D1, D1Е, D, DЕ, Тb и Tm. Права, выданные до вступления в силу нового закона, будут действовать до 19 января 2033 года, после чего их нужно будет обменять.

Законопроект №8082 зарегистрирован еще в сентябре 2022 года, а в феврале 2023 его включили в повестку дня и он до сих пор ожидает рассмотрения в сессионном зале. Когда его вынесут на голосование, пока неизвестно.

Напомним, в приложении "Дія" снова заработали услуги для водителей. Речь идет об обмене водительского удостоверения и перерегистрации авто. Они были недоступны с 24 по 27 мая по техническим причинам.

Ранее мы писали, что в Украине открыли Кабинет водителя для бизнеса и возобновили популярную среди автовладельцев услугу.