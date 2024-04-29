Українські полярники в Антарктиці зафільмували стрибки кита — вражаючі кадри

Стрибок кита. Фото: скриншот з відео

Українські полярники з Національного антарктичного наукового центру змогли зафільмувати цікаве видовище. На відео горбатий кит виринає з води в Антарктиці — такі дії цих тварин рідко вдається побачити людині.

Відповідні кадри оприлюднила пресслужба Наукового центру у Facebook.

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Стрибки кита в Антарктиці

"Одне з дивовижних видовищ в Антарктиці – як стрибають кити! Хоч роблять вони це нерідко, але побачити таке дійство – справжнє везіння (якщо тільки ти не вчений-китолог, який постійно спостерігає за цими велетнями)", — зауважили науковці.

Вони розповіли, що на відео з води виринає молодий представник горбанів — цей вид вважається найбільш стрибучим серед свого підряду вусатих китів і саме стрибок є одним з типів поведінки виду на поверхні води.

Він може вистрибнути повністю, коли над поверхнею води з'являється більше половини тіла тварини, або частково. Також під час стрибків бувають різні типи обертів — за годинниковою стрілкою, проти неї або взагалі без повороту, коли кит падає на спину чи бік.

Науковці мають кілька припущень, чому вони так роблять:

намагаються позбутися паразитів, які масово живуть на їхній шкірі, зменшити подразнення від них й "почухатися" об воду;

комунікують між собою — звук стрибка чутно досить далеко, тож його можуть використовувати як сигнал.

Однак це лише гіпотези, тому що досі про китів відомо дуже мало інформації, оскільки вони були сильно винищені людиною під час китобійного промислу.

Відомо, що зараз українські вчені активно долучаються до вивчення китоподібних в Антарктиці — у 2018 році на станції "Академік Вернадський" була започаткована комплексна програма їхнього дослідження. Вона, зокрема, включає фотоідентифікацію, відбір біопсій та запис звуків китів.

Скриншот допису Наукового центру

Скриншот допису Наукового центру

Скриншот допису Наукового центру

Нагадаємо, у квітні полярники нарахували рекордну кількість субантарктичних пінгвінів, які живуть на острові Галіндез — понад 7000 тварин.

Також ми писали, що у березні науковці в Антарктиці вперше сфотографували другого за величиною кита у світі.