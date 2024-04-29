Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Українські полярники в Антарктиці зафільмували стрибки кита — вражаючі кадри arrow

Українські полярники в Антарктиці зафільмували стрибки кита — вражаючі кадри

29 квітня 2024 08:44
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Українські полярники в Антарктиці зафільмували стрибки кита — вражаючі кадри
Стрибок кита. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Українські полярники з Національного антарктичного наукового центру змогли зафільмувати цікаве видовище. На відео горбатий кит виринає з води в Антарктиці — такі дії цих тварин рідко вдається побачити людині.

Відповідні кадри оприлюднила пресслужба Наукового центру у Facebook.

Читайте також:

Стрибки кита в Антарктиці

"Одне з дивовижних видовищ в Антарктиці – як стрибають кити! Хоч роблять вони це нерідко, але побачити таке дійство – справжнє везіння (якщо тільки ти не вчений-китолог, який постійно спостерігає за цими велетнями)", — зауважили науковці.

Вони розповіли, що на відео з води виринає молодий представник горбанів — цей вид вважається найбільш стрибучим серед свого підряду вусатих китів і саме стрибок є одним з типів поведінки виду на поверхні води.

Він може вистрибнути повністю, коли над поверхнею води з'являється більше половини тіла тварини, або частково. Також під час стрибків бувають різні типи обертів — за годинниковою стрілкою, проти неї або взагалі без повороту, коли кит падає на спину чи бік.

Науковці мають кілька припущень, чому вони так роблять:

  • намагаються позбутися паразитів, які масово живуть на їхній шкірі, зменшити подразнення від них й "почухатися" об воду;
  • комунікують між собою — звук стрибка чутно досить далеко, тож його можуть використовувати як сигнал.

Однак це лише гіпотези, тому що досі про китів відомо дуже мало інформації, оскільки вони були сильно винищені людиною під час китобійного промислу.

Відомо, що зараз українські вчені активно долучаються до вивчення китоподібних в Антарктиці — у 2018 році на станції "Академік Вернадський" була започаткована комплексна програма їхнього дослідження. Вона, зокрема, включає фотоідентифікацію, відбір біопсій та запис звуків китів.

стрибки китів в Антарктиці
Скриншот допису Наукового центру
стрибки китів в Антарктиці
Скриншот допису Наукового центру
стрибки китів в Антарктиці
Скриншот допису Наукового центру

Нагадаємо, у квітні полярники нарахували рекордну кількість субантарктичних пінгвінів, які живуть на острові Галіндез — понад 7000 тварин.

Також ми писали, що у березні науковці в Антарктиці вперше сфотографували другого за величиною кита у світі.

наука
тварини
Антарктида
кити
Полярне сяйво

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

16 квітня 2024

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

Розклад ефірів

Всі ефіри