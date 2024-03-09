Українські полярники вперше сфотографували другого за величиною кита у світі

Кит-фінвал в антарктичних водах. Фото: Національний антарктичний науковий центр

Українським полярникам вдалося вперше задокументувати зустріч з другим за величиною китом у світі — фінвалом. Ця незвичайна зустріч сталася в протоці Пенола поблизу Аргентинських островів.

Співробітники української полярної станції "Академік Вернадський" оприлюднили вражаючі кадри в суботу, 9 березня.

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Зустріч з одним з найбільших китів у світі

"Йдеться про фінвала, задокументована зустріч з яким відбулася вперше за всі роки українських досліджень Антарктики. Цей вид кита — другий за величиною на планеті", — розповіли полярники.

Науковці зазначили, що довжина такого кита може сягати 26 метрів, а вага — 75 тонн.

Також українські дослідники розповіли, що спостереження тривало лише кілька хвилин, Втім, біолог 28-ї Української антарктичної експедиції Вадим Ткаченко встиг сфотографувати цього велетня. Також українцям вдалося здобути зразки його шкіри та жиру.

"Подальші лабораторні дослідження допоможуть з'ясувати стать кита, більше дізнатися про його стан та краще зрозуміти популяційну структуру цього виду в Антарктиці", — пояснили на станції.

Кит-фінвал на поверхні. Фото: Національний антарктичний науковий центр

Другий за величиною кит у світі — фінвал. Фото: Національний антарктичний науковий центр

Що ще відомо про фінвалів

Під час китобійного промислу у минулому столітті фінвалів було практично винищено у водах поблизу Антарктиди.

Втім, останніми роками їхня популяція інтенсивно відновлюється. Також вони повертаються туди, де раніше мешкали.

Цих китів можна зустріти на півночі Антарктичного півострова та в протоці Дрейка.

Раніше ми повідомляли, що пінгвіни в Антарктиці поблизу української станції вигадали собі забавку. Тварини використовують айсберг замість гойдалки.

Поблизу станції "Академік Вернадський" вперше помітили пташенят субантарктичних пінгвінів.