Украинские полярники впервые сфотографировали второго по величине кита в мире
Украинским полярникам удалось впервые задокументировать встречу со вторым по величине китом в мире — финвалом. Эта необычная встреча произошла в проливе Пенола вблизи Аргентинских островов.
Сотрудники украинской полярной станции "Академик Вернадский" обнародовали впечатляющие кадры в субботу, 9 марта.
Встреча с одним из самых больших китов в мире
"Речь идет о финвале, задокументированная встреча с которым состоялась впервые за все годы украинских исследований Антарктики. Этот вид кита — второй по величине на планете", — рассказали полярники.
Ученые отметили, что длина такого кита может достигать 26 метров, а вес — 75 тонн.
Также украинские исследователи рассказали, что наблюдение длилось всего несколько минут. Впрочем, биолог 28-й Украинской антарктической экспедиции Вадим Ткаченко успел сфотографировать этого великана. Также украинцам удалось получить образцы его кожи и жира.
"Дальнейшие лабораторные исследования помогут выяснить пол кита, больше узнать его состояние и лучше понять популяционную структуру этого вида в Антарктике", — пояснили на станции.
Что еще известно о финвалах
Во время китобойного промысла в прошлом веке финвалы были практически истреблены в водах близ Антарктиды.
Впрочем, за последние годы их популяция интенсивно восстанавливается. Также они возвращаются туда, где раньше жили.
Этих китов можно встретить на севере Антарктического полуострова и в проливе Дрейка.
Ранее мы сообщали, что пингвины в Антарктике вблизи украинской станции придумали себе игрушку. Животные используют айсберг вместо качелей.
Около станции "Академик Вернадский" впервые заметили птенцов субантарктических пингвинов.
Читайте Новини.LIVE!