Украинские полярники впервые сфотографировали второго по величине кита в мире

Кит-финвал в антарктических водах. Фото: Национальный антарктический научный центр

Украинским полярникам удалось впервые задокументировать встречу со вторым по величине китом в мире — финвалом. Эта необычная встреча произошла в проливе Пенола вблизи Аргентинских островов.

Сотрудники украинской полярной станции "Академик Вернадский" обнародовали впечатляющие кадры в субботу, 9 марта.

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"Речь идет о финвале, задокументированная встреча с которым состоялась впервые за все годы украинских исследований Антарктики. Этот вид кита — второй по величине на планете", — рассказали полярники.

Ученые отметили, что длина такого кита может достигать 26 метров, а вес — 75 тонн.

Также украинские исследователи рассказали, что наблюдение длилось всего несколько минут. Впрочем, биолог 28-й Украинской антарктической экспедиции Вадим Ткаченко успел сфотографировать этого великана. Также украинцам удалось получить образцы его кожи и жира.

"Дальнейшие лабораторные исследования помогут выяснить пол кита, больше узнать его состояние и лучше понять популяционную структуру этого вида в Антарктике", — пояснили на станции.

Кит-финвал на поверхности. Фото: Национальный антарктический научный центр

Второй по величине кит в мире — финвал. Фото: Национальный антарктический научный центр

Что еще известно о финвалах

Во время китобойного промысла в прошлом веке финвалы были практически истреблены в водах близ Антарктиды.

Впрочем, за последние годы их популяция интенсивно восстанавливается. Также они возвращаются туда, где раньше жили.

Этих китов можно встретить на севере Антарктического полуострова и в проливе Дрейка.

Ранее мы сообщали, что пингвины в Антарктике вблизи украинской станции придумали себе игрушку. Животные используют айсберг вместо качелей.

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