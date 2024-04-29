Украинские полярники в Антарктике сняли прыжки кита — впечатляющие кадры

Прыжок кита. Фото: скриншот с видео

Украинские полярники из Национального антарктического научного центра смогли запечатлеть интересное зрелище. На видео горбатый кит выныривает из воды в Антарктике — такие действия этих животных редко удается увидеть человеку.

Соответствующие кадры обнародовала пресс-служба Научного центра в Facebook.

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Прыжки кита в Антарктике

"Одно из удивительных зрелищ в Антарктике — как прыгают киты! Хотя делают они это нередко, но увидеть такое действо — настоящее везение (если только ты не ученый-китолог, постоянно наблюдающий за этими великанами)", — отметили ученые.

Они рассказали, что на видео из воды выныривает молодой представитель горбачей — этот вид считается самым прыгающим среди своего подряда усатых китов и именно прыжок является одним из типов поведения вида на поверхности воды.

Он может выпрыгнуть полностью, когда над поверхностью воды появляется более половины тела животного или частично. Также во время прыжков бывают разные типы оборотов — по часовой стрелке, против нее или вообще без поворота, когда кит падает на спину или бок.

У ученых есть несколько предположений, почему они так делают:

пытаются избавиться от паразитов, массово живущих на их коже, уменьшить раздражение от них и "почесаться" о воду;

коммуникируют между собой — звук прыжка слышен довольно далеко, поэтому его могут использовать как сигнал.

Однако это лишь гипотезы, потому что до сих пор о китах известно очень мало информации, поскольку они были сильно истреблены человеком во время китобойного промысла.

Известно, что сейчас украинские ученые активно вовлекаются в изучение китообразных в Антарктике — в 2018 году на станции "Академик Вернадский" была начата комплексная программа их исследования. Она включает фотоидентификацию, отбор биопсии и запись звуков китов.

Скриншот сообщения Научного центра

Скриншот сообщения Научного центра

Скриншот сообщения Научного центра

Напомним, в апреле полярники насчитали рекордное количество субантарктических пингвинов, живущих на острове Галиндез — более 7000 животных.

Также мы писали, что в марте учёные в Антарктике впервые сфотографировали второго по величине кита в мире.