Українські міжнародні перевізники скаржаться, що ТЦК їх затримує прямо при перетині кордону

Українські міжнародні перевізники на кордоні. Фото: Бабель

Українські міжнародні перевізники скаржаться, що під час повернення в Україну з-за кордону працівники Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки знімають їх прямо з рейсів. Представники постраждалих компаній звертаються зі скаргами до профільних організацій.

Про це повідомила українська Асоціація міжнародних автоперевізників у понеділок, 29 квітня.

Читайте також:

Чому представники ТЦК знімають з рейсів далекобійників

"Кілька водіїв зняли в Закарпатській області на посту Нижні Ворота. Їх зупиняють, перевіряють документи та пропонують поїхати до ТЦК", — говориться у повідомленні.

Якщо водії відмовляються, їх змушують силою. Обіцяють, що перевірять документи та відпустять, але у результаті відправляють у військову частину на службу. Зв'язок із ними майже одразу зникає.

"А автомобілі стоять на дорозі чи пункті пропуску, де їх залишили, доки інший водій їх не забере", — повідомляє президент АсМАП України Леонід Костюченко.

При цьому саме мобілізовані водії несуть відповідальність за вантаж, який вони кидають на дорозі.

Асоціація звернулася до Кабінету міністрів, аби уряд посприяв припиненню такої практики. Адже транспортне забезпечення належить до життєво важливих сфер економіки.

Нагадаємо, нещодавно на кордоні з Польщею на пункті пропуску "Зосин — Устилуг" розгорівся скандал. Польські митники заблокували виїзд українцям, які везли у нашу країну близько 20 автівок, зокрема для потреб ЗСУ, і мали при собі листи погодження.

Також повідомлялось, що українців, які мають на утриманні трьох і більше дітей, можуть мобілізувати. Йдеться про громадян, які не сплачують аліменти.