Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Українські міжнародні перевізники скаржаться, що ТЦК їх затримує прямо при перетині кордону arrow

Українські міжнародні перевізники скаржаться, що ТЦК їх затримує прямо при перетині кордону

29 квітня 2024 16:49
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полісученко
Українські міжнародні перевізники скаржаться, що ТЦК їх затримує прямо при перетині кордону
Українські міжнародні перевізники на кордоні. Фото: Бабель
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полісученко

Українські міжнародні перевізники скаржаться, що під час повернення в Україну з-за кордону працівники Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки знімають їх прямо з рейсів. Представники постраждалих компаній звертаються зі скаргами до профільних організацій.

Про це повідомила українська Асоціація міжнародних автоперевізників у понеділок, 29 квітня.

Читайте також:

Чому представники ТЦК знімають з рейсів далекобійників

"Кілька водіїв зняли в Закарпатській області на посту Нижні Ворота. Їх зупиняють, перевіряють документи та пропонують поїхати до ТЦК", — говориться у повідомленні.

Якщо водії відмовляються, їх змушують силою. Обіцяють, що перевірять документи та відпустять, але у результаті відправляють у військову частину на службу. Зв'язок із ними майже одразу зникає.

"А автомобілі стоять на дорозі чи пункті пропуску, де їх залишили, доки інший водій їх не забере", — повідомляє президент АсМАП України Леонід Костюченко.

При цьому саме мобілізовані водії несуть відповідальність за вантаж, який вони кидають на дорозі.

Асоціація звернулася до Кабінету міністрів, аби уряд посприяв припиненню такої практики. Адже транспортне забезпечення належить до життєво важливих сфер економіки.

Нагадаємо, нещодавно на кордоні з Польщею на пункті пропуску "Зосин — Устилуг" розгорівся скандал. Польські митники заблокували виїзд українцям, які везли у нашу країну близько 20 автівок, зокрема для потреб ЗСУ, і мали при собі листи погодження.

Також повідомлялось, що українців, які мають на утриманні трьох і більше дітей, можуть мобілізувати. Йдеться про громадян, які не сплачують аліменти.

війна
кордон
Україна
мобілізація
ТЦК та СП

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

16 квітня 2024

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

Розклад ефірів

Всі ефіри