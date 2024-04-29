Украинские международные перевозчики жалуются, что ТЦК их задерживает прямо при пересечении границы

Украинские международные перевозчики на границе. Фото: Бабель

Украинские международные перевозчики жалуются, что при возвращении в Украину из-за границы работники Территориальных центров комплектования и социальной поддержки снимают их прямо с рейсов. Представители пострадавших компаний обращаются с жалобами в профильные организации.

Об этом сообщила украинская Ассоциация международных автоперевозчиков в понедельник, 29 апреля.

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"Несколько водителей сняли в Закарпатской области на посту Нижние Ворота. Их останавливают, проверяют документы и предлагают поехать в ТЦК", — говорится в сообщении.

Если водители отказываются, их принуждают силой. Обещают, что проверят документы и отпустят, но в итоге отправляют в воинскую часть на службу. Связь с ними почти сразу исчезает.

"А автомобили стоят на дороге или в пункте пропуска, где их оставили, пока другой водитель их не заберет", — сообщает президент АсМАП Украины Леонид Костюченко.

При этом именно мобилизованные водители несут ответственность за груз, который они бросают на дороге.

Ассоциация обратилась в Кабинет министров, чтобы правительство поспособствовало прекращению такой практики. Ведь транспортное обеспечение относится к жизненно важным сферам экономики.

Напомним, недавно на границе с Польшей на пункте пропуска "Зосин — Устилуг" разгорелся скандал. Польские таможенники заблокировали выезд украинцам, которые везли в нашу страну около 20 автомобилей, в том числе для нужд ВСУ, и имели при себе письма согласования.

Также сообщалось, что украинцев, которые содержат трех и более детей, могут мобилизовать. Речь идет о гражданах, не уплачивающих алименты.