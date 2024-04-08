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Українські хакери знищили дата-центр, яким користувався російський ВПК

8 квітня 2024 13:16
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Українські хакери знищили дата-центр, яким користувався російський ВПК
Чоловік працює за комп'ютером. Фото: Pexels
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Українські хакери, які можуть бути пов'язані з кіберспеціалістами Служби безпеки, знищили дата-центр, яким користувався російський ВПК, нафтогаз та телеком. Вони ліквідували більш ніж 300 Тб даних, де розміщувалася внутрішня документація, резервні копії та інші програми. 

Про це повідомили джерела Новини.LIVE.

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Кібератака на російські сервери 

Джерела повідомляють, що у хмарному сервісі OwenCloud.ru, який зламали українські кіберфахівці, свої дані тримали понад 10 тисяч юридичних осіб. Це підприємства російського ВПК, нафтогазового, металургійного, авіакосмічного комплексів, а також телекомунікаційні гіганти. Серед них: "Уральський завод цивільної авіації", "НВП "РУБИН" (входить до складу холдингу "Роселектроніка"), "Уральський завод спецтехніки", Газпром, Трансгаз, Лукойл, Роснафта, "Норільський нікель", Ростелеком, Телеком, Мегафон.

Як відомо, це була спільна операція української хакерської групи BLACKJACK з кібердепартаментом СБУ. Вони знищили більш ніж 300 Тб даних. Це — 400 віртуальних та 42 фізичних сервери, на яких розміщувалася внутрішня документація, резервні копії та інші програми, через які клієнти віддалено керували виробничими процесами на підприємствах. 

"Знищення російського хмарного сервісу стало відплатою за атаку на український дата-центр "Парковий" у січні цього року", — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, нещодавно СБУ ідентифікувала хакерів РФ, які атакували Київстар. До цього причетне Головне розвідувальне управління (ГРУ) генерального штабу РФ. 

Крім того, кіберфахівці Збройних сил зламали сервери 14 сайтів російських компаній, серед яких ті, які підтримували незаконне приєднання Криму 10 років тому. Натомість на зламаних стартових сторінках з'явилося зображення з кількістю втрачених кораблів Чорноморського флоту РФ у відсотках. 

СБУ
кібератака
хакери
Росія

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