Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Украинские хакеры уничтожили дата-центр, которым пользовался российский ВПК arrow

Украинские хакеры уничтожили дата-центр, которым пользовался российский ВПК

8 апреля 2024 13:16
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Украинские хакеры уничтожили дата-центр, которым пользовался российский ВПК
Человек работает на компьютере. Фото: Pexels
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Украинские хакеры, которые могут быть связаны с киберспециалистами Службы безопасности, уничтожили дата-центр, которым пользовался российский ВПК, нефтегаз и телеком. Они ликвидировали более 300 Тб данных, где размещалась внутренняя документация, резервные копии и другие программы.

Об этом сообщили источники Новини.LIVE.

Читайте также:

Кибератака на российские серверы

Источники сообщают, что в облачном сервисе OwenCloud.ru, сломанном украинскими киберспециалистами, свои данные держали более 10 тысяч юридических лиц. Это компании российского ВПК, нефтегазового, металлургического, авиакосмического комплексов, также телекоммуникационные гиганты. Среди них: "Уральский завод гражданской авиации", "НПП "РУБИН" (входит в состав холдинга "Росэлектроника"), "Уральский завод спецтехники", Газпром, Трансгаз, ЛУКОЙЛ, Роснефть, "Норильский никель", Ростелеком, Телеком, МегаФон.

Как известно, это была общая операция украинской хакерской группы BLACKJACK с кибердепартаментом СБУ. Они уничтожили более 300 Тб данных. Это 400 виртуальных и 42 физических сервера, на которых размещалась внутренняя документация, резервные копии и другие программы, через которые клиенты удаленно управляли производственными процессами на предприятиях.

"Уничтожение российского облачного сервиса стало возмездием за атаку на украинский дата-центр "Парковый" в январе этого года", — говорится в сообщении.

Напомним, недавно СБУ идентифицировала хакеров РФ, которые атаковали Киевстар. К этому причастно Главное разведывательное управление (ГРУ) генерального штаба РФ.

Кроме того, киберспециалисты Вооруженных сил взломали серверы 14 сайтов российских компаний, среди которых поддерживавшие незаконное присоединение Крыма 10 лет назад. На сломанных стартовых страницах появилось изображение с количеством потерянных кораблей Черноморского флота РФ в процентах.

СБУ
кибератака
хакеры
Россия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

26 марта 2024

07:25 Только люди с высоким IQ найдут спящего котика на сухом дереве за восемь секунд

27 марта 2024

20:51 Можно ли игнорировать оставшуюся в дверях повестку — ответ юриста

30 марта 2024

18:40На Одесчине пограничники начали выдавать разрешения на проезд через Паланку