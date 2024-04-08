Украинские хакеры уничтожили дата-центр, которым пользовался российский ВПК

Человек работает на компьютере. Фото: Pexels

Украинские хакеры, которые могут быть связаны с киберспециалистами Службы безопасности, уничтожили дата-центр, которым пользовался российский ВПК, нефтегаз и телеком. Они ликвидировали более 300 Тб данных, где размещалась внутренняя документация, резервные копии и другие программы.

Об этом сообщили источники Новини.LIVE.

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Источники сообщают, что в облачном сервисе OwenCloud.ru, сломанном украинскими киберспециалистами, свои данные держали более 10 тысяч юридических лиц. Это компании российского ВПК, нефтегазового, металлургического, авиакосмического комплексов, также телекоммуникационные гиганты. Среди них: "Уральский завод гражданской авиации", "НПП "РУБИН" (входит в состав холдинга "Росэлектроника"), "Уральский завод спецтехники", Газпром, Трансгаз, ЛУКОЙЛ, Роснефть, "Норильский никель", Ростелеком, Телеком, МегаФон.

Как известно, это была общая операция украинской хакерской группы BLACKJACK с кибердепартаментом СБУ. Они уничтожили более 300 Тб данных. Это 400 виртуальных и 42 физических сервера, на которых размещалась внутренняя документация, резервные копии и другие программы, через которые клиенты удаленно управляли производственными процессами на предприятиях.

"Уничтожение российского облачного сервиса стало возмездием за атаку на украинский дата-центр "Парковый" в январе этого года", — говорится в сообщении.

Напомним, недавно СБУ идентифицировала хакеров РФ, которые атаковали Киевстар. К этому причастно Главное разведывательное управление (ГРУ) генерального штаба РФ.

Кроме того, киберспециалисты Вооруженных сил взломали серверы 14 сайтов российских компаний, среди которых поддерживавшие незаконное присоединение Крыма 10 лет назад. На сломанных стартовых страницах появилось изображение с количеством потерянных кораблей Черноморского флота РФ в процентах.