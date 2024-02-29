Українські хакери атакували найбільший російський поштовий сервіс Mail ru

Українські хакери атакували найбільший російський поштовий сервіс — деталі
Українські хакери у четвер, 29 лютого, атакували найбільший російський електронний поштовий сервіс Mail.ru, зупинивши його роботу. Наразі сервіс не працює.
Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.
Українські хакери атакували Mail ru
За даними відомства, доступ до своїх акаунтів втратили всі громадяни Росії, в тому числі — і ті, які перебувають поза межами країни-терористки.
"Усі користувачі, які перебувають поза територією РФ, та частина внутрішніх юзерів втратили доступ до своїх акаунтів. Доступ до e-mail — це не тільки пошта, а й можливість відновлення паролів, проходження двофакторної верифікації, доступ до девайсів", — йдеться у заяві відомства.
Відзначимо, що Mail ru — найбільший російський поштовий сервіс, який належить російській соцмережі "ВКонтакті", і є чинним сервісом для користування російськими "Держпослугами", використовуючи дані для входу в особистий кабінет.
Нагадаємо, раніше у Росії заявили про кібератаку на базу даних українських ТЦК СП, опублікувавши особисті дані 2600 співробітників військкоматів.
Незадовго до цього українські хакери здійснили кібератаку на російський інтернет-провайдер АКАДО, який надає послуги адміністрації президента Росії та ФСБ.
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