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Українські хакери атакували найбільший російський поштовий сервіс — деталі

29 лютого 2024 18:10
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Українські хакери атакували найбільший російський поштовий сервіс Mail ru
Хакер проводить кібератаку. Фото ілюстративне: REUTERS/Kacper Pempel
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Українські хакери у четвер, 29 лютого, атакували найбільший російський електронний поштовий сервіс Mail.ru, зупинивши його роботу. Наразі сервіс не працює.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України

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Українські хакери атакували найбільший російський поштовий сервіс — деталі
Статистика роботи Mail ru. Джерело: Мінцифри

За даними відомства, доступ до своїх акаунтів втратили всі громадяни Росії, в тому числі — і ті, які перебувають поза межами країни-терористки. 

Українські хакери атакували найбільший російський поштовий сервіс — деталі - фото 2
Статистика роботи Mail ru. Джерело: Мінцифри

"Усі користувачі, які перебувають поза територією РФ, та частина внутрішніх юзерів втратили доступ до своїх акаунтів. Доступ до e-mail — це не тільки пошта, а й можливість відновлення паролів, проходження двофакторної верифікації, доступ до девайсів", — йдеться у заяві відомства. 

Українські хакери атакували найбільший російський поштовий сервіс — деталі
Сбої роботи Mail ru за добу. Джерело: Мінцифри

Відзначимо, що Mail ru — найбільший російський поштовий сервіс, який належить російській соцмережі "ВКонтакті", і є чинним сервісом для користування російськими "Держпослугами", використовуючи дані для входу в особистий кабінет.

Нагадаємо, раніше у Росії заявили про кібератаку на базу даних українських ТЦК СП, опублікувавши особисті дані 2600 співробітників військкоматів. 

Незадовго до цього українські хакери здійснили кібератаку на російський інтернет-провайдер АКАДО, який надає послуги адміністрації президента Росії та ФСБ.

кібератака
хакери
Україна
технології
кібервійна
Росія

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