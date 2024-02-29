Українські хакери атакували найбільший російський поштовий сервіс Mail ru

Хакер проводить кібератаку. Фото ілюстративне: REUTERS/Kacper Pempel

Українські хакери у четвер, 29 лютого, атакували найбільший російський електронний поштовий сервіс Mail.ru, зупинивши його роботу. Наразі сервіс не працює.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

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Статистика роботи Mail ru. Джерело: Мінцифри

За даними відомства, доступ до своїх акаунтів втратили всі громадяни Росії, в тому числі — і ті, які перебувають поза межами країни-терористки.

Статистика роботи Mail ru. Джерело: Мінцифри

"Усі користувачі, які перебувають поза територією РФ, та частина внутрішніх юзерів втратили доступ до своїх акаунтів. Доступ до e-mail — це не тільки пошта, а й можливість відновлення паролів, проходження двофакторної верифікації, доступ до девайсів", — йдеться у заяві відомства.

Сбої роботи Mail ru за добу. Джерело: Мінцифри

Відзначимо, що Mail ru — найбільший російський поштовий сервіс, який належить російській соцмережі "ВКонтакті", і є чинним сервісом для користування російськими "Держпослугами", використовуючи дані для входу в особистий кабінет.

Нагадаємо, раніше у Росії заявили про кібератаку на базу даних українських ТЦК СП, опублікувавши особисті дані 2600 співробітників військкоматів.

Незадовго до цього українські хакери здійснили кібератаку на російський інтернет-провайдер АКАДО, який надає послуги адміністрації президента Росії та ФСБ.