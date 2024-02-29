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Украинские хакеры атаковали крупнейший российский почтовый сервис — детали

29 февраля 2024 18:10
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Украинские хакеры атаковали крупнейший российский почтовый сервис Mail ru
Хакер производит кибератаку. Фото иллюстративное: REUTERS/Kacper Pempel
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Украинские хакеры в четверг, 29 февраля, атаковали самый большой российский электронный почтовый сервис Mail.ru, остановив его работу. Пока сервис не работает.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.

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Украинские хакеры атаковали крупнейший российский почтовый сервис.
Статистика работы Mail ru. Источник: Минцифры

По данным ведомства, доступ к своим аккаунтам потеряли все граждане России, в том числе и те, которые находятся за пределами страны-террориста.

Украинские хакеры атаковали крупнейший российский почтовый сервис — детали - фото 2
Статистика работы Mail ru. Источник: Минцифры

"Все пользователи, находящиеся вне территории РФ, и часть внутренних пользователей потеряли доступ к своим аккаунтам. Доступ к e-mail — это не только почта, но и возможность восстановления паролей, прохождение двухфакторной верификации, доступ к девайсам", — говорится в заявлении ведомства.

Украинские хакеры атаковали крупнейший российский почтовый сервис.
Сбои работы Mail ru в сутки. Источник: Минцифры

Отметим, что Mail ru — крупнейший российский почтовый сервис, принадлежащий российской соцсети "ВКонтакте", и который является действующим сервисом для пользования российскими "Госуслугами", используя данные для входа в личный кабинет.

Напомним, ранее в России заявили о кибератаке на базу данных украинских ТЦК СП, опубликовав личные данные 2600 сотрудников военкоматов.

Незадолго до этого украинские хакеры совершили кибератаку на российский интернет-провайдер АКАДО, предоставляющий услуги администрации президента России и ФСБ.

кибератака
хакеры
Украина
технологии
кибервойна
Россия

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