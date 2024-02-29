Украинские хакеры атаковали крупнейший российский почтовый сервис Mail ru

Украинские хакеры атаковали крупнейший российский почтовый сервис — детали
Украинские хакеры в четверг, 29 февраля, атаковали самый большой российский электронный почтовый сервис Mail.ru, остановив его работу. Пока сервис не работает.
Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.
Украинские хакеры атаковали Mail ru
По данным ведомства, доступ к своим аккаунтам потеряли все граждане России, в том числе и те, которые находятся за пределами страны-террориста.
"Все пользователи, находящиеся вне территории РФ, и часть внутренних пользователей потеряли доступ к своим аккаунтам. Доступ к e-mail — это не только почта, но и возможность восстановления паролей, прохождение двухфакторной верификации, доступ к девайсам", — говорится в заявлении ведомства.
Отметим, что Mail ru — крупнейший российский почтовый сервис, принадлежащий российской соцсети "ВКонтакте", и который является действующим сервисом для пользования российскими "Госуслугами", используя данные для входа в личный кабинет.
Напомним, ранее в России заявили о кибератаке на базу данных украинских ТЦК СП, опубликовав личные данные 2600 сотрудников военкоматов.
Незадолго до этого украинские хакеры совершили кибератаку на российский интернет-провайдер АКАДО, предоставляющий услуги администрации президента России и ФСБ.
Читайте Новини.LIVE!