Українські флористи виступили у складі російської делегації в Німеччині

Українські флористи допомогли російській команді. Фото: скриншот

У Німеччині на флористичній ярмарці виступили українські флористи від "Епіцентру". Нюансом стало те, що відбулося це у складі російської делегації.

Про це пише Букви.

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Зазначається, що виставка проходила у Німеччині від 23 по 26 січня і її відвідали приблизно 36 тисяч осіб.

"На виставці проходить щорічний показ робіт світових та видатних флористів. Також головною метою заходу є контракти з іноземними компаніями про експорт, спілкування та тенденції", — мовиться в повідомленні.

За словами флористки Надії Дзідзарії, флолирсти були асистентами та найкращою командою для російських флористів.

"Історії в Instagram свідчать про те, що потім українські та російські флористи разом відвідали піцерію", — вказано у повідмленні.

Дзідзарія також показала відео, на яких українська флористка відмовилась коментувати свою співпрацю з росіянами.

"Росія, Україна. Це і є флористична дружба. Вона вище того, що роблять політики. Це зовсім інша річ!", — наголосила вона.

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