Украинские флористы выступили в составе российской делегации в Германии

Украинские флористы помогли российской команде. Фото: скриншот

В Германии на флористической ярмарке выступили украинские флористы от "Эпицентра". Нюансом стало то, что произошло в составе российской делегации.

Об этом пишет Буквы.

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Украинские флористы в российской команде

Отмечается, что выставка проходила в Германии с 23 по 26 января и ее посетили около 36 тысяч человек.

"На выставке проходит ежегодный показ работ мировых и выдающихся флористов. Также главной целью мероприятия являются контракты с иностранными компаниями по экспорту, общению и тенденциям", — говорится в сообщении.

По словам флористки Надежды Дзизарии, флолирсты были ассистентами и лучшей командой для российских флористов.

"Истории в Instagram свидетельствуют о том, что затем украинские и российские флористы вместе посетили пиццерию", — говорится в сообщении.

Дзидзария также показала видео, на которых украинская флористка отказалась комментировать свое сотрудничество с россиянами.

"Россия, Украина. Это и есть флористическая дружба. Она выше того, что делают политики. Это совсем другое дело!", — подчеркнула она.

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