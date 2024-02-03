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Українські діти в США свідчать про воєнні злочини Росії проти них — деталі

3 лютого 2024 06:36
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Злочини Росії в Україні - про що розповідають діти у США
Микола Кулеба. Фото: скриншот
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

Під час Українського тижня у Вашингтоні виступають українські діти, які були викрадені Росією. Вони свідчать про злочини країни-агресорки проти них, Українська делегація привезла їх на захід, адже американці не завжди довіряли розповідям саме дорослих. 

Про це Новини.LIVE ексклюзивно розповів ексуповноважений з прав дитини Микола Кулеба. 

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"Сьогодні сотні тисяч дітей опинилися заручниками війни на окупованих територіях. Важливо, щоб голос цих дітей був почутий. Якщо американці не довіряють дорослим, які розповідають ці історії, то почуйте дітей. Ці діти — свідки воєнних злочинів, які були викрадені і їх переховували в Росії. Це діти, яких вороже налаштовували проти України, робили з них росіян і не давали можливості повернутися в Україну. Ці діти тут в Америці свідчать, що було з ними", — сказав Кулеба. 

Він додав, що сотні тисяч українських дітей залишаються в Росії, але вони хочуть повернутися. Росіяни налаштовують їх вороже проти України. 

"Наш заклик сьогодні від усіх дітей до всього цивілізованого світу — допоможіть нашим дітям вижити", — додав Кулеба. 

Нагадаємо, з 29 січня по 3 лютого триватиме Український тиждень у Вашингтоні, де релігійні, політичні та громадські діячі адвокатують допомогу Україні. Очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахімія розповів журналістці Новини.LIVE Уляні Бойчук про подальші плани щодо обміну полонених українців та прокоментував нові домовленості із США про виробництво зброї.

У свою чергу росіяни намагаються дискредитувати вибори у Сполучених Штатах Америки. Для цього ворог розгорнув інформаційну кампанію.

Аналітики розповіли, що державні ЗМІ РФ та російські блогери продовжували наповнювати інформаційний простір заявами про конфлікт між федеральною владою Техасу та США. В ISW вважають, що це є частиною цілеспрямованої російської інформаційної кампанії.

США
війна
діти
тяжкі злочини
Вашингтон (WTA)

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