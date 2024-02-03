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Украинские дети в США свидетельствуют о военных преступлениях России против них — детали

3 февраля 2024 06:36
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Преступления России в Украине – о чем рассказывают дети в США
Николай Кулеба. Фото: скриншот
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

Во время Украинской недели в Вашингтоне выступают украинские дети, похищенные Россией. Они свидетельствуют о преступлениях страны-агрессора против них. Украинская делегация привезла их на мероприятие, ведь американцы не всегда доверяли рассказам взрослых.

Об этом Новини.LIVE эксклюзивно рассказал экс-уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба. 

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"Сегодня сотни тысяч детей оказались заложниками войны на оккупированных территориях. Важно, чтобы голос этих детей был услышан. Если американцы не доверяют взрослым, которые рассказывают эти истории, то услышьте детей. России. Это дети, которых враждебно настраивали против Украины, делали из них россиян и не позволяли вернуться в Украину. Эти дети здесь в Америке свидетельствуют, что было с ними", — сказал Кулеба.

Он добавил, что сотни тысяч украинских детей остаются в России, но они хотят вернуться. Россияне настраивают их враждебно против Украины.

"Наш призыв сегодня от всех детей ко всему цивилизованному миру  помогите нашим детям выжить",  добавил Кулеба.

Напомним, с 29 января по 3 февраля продлится Украинская неделя в Вашингтоне, где религиозные, политические и общественные деятели адвокатируют помощь Украине. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахимия рассказал журналистке Новини.LIVE Ульяне Бойчук о дальнейших планах по обмену пленных украинцев и прокомментировал новые договоренности с США о производстве оружия.

В свою очередь, россияне пытаются дискредитировать выборы в Соединенных Штатах Америки. Для этого враг развернул информационную кампанию.

Аналитики рассказали, что государственные СМИ РФ и российские блогеры продолжали наполнять информационное пространство заявлениями о конфликте между федеральными властями Техаса и США. В ISW считают, что это часть целенаправленной российской информационной кампании.

США
война
дети
тяжкие преступления
Вашингтон (WTA)

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