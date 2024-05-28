Українська журналістка в полоні РФ та укріплення кордону Польщі — ефір Новини.LIVE

Колаж Новини.LIVE

Росія утримує в полоні українську журналістку Вікторію Рощину, яка зникла на тимчасово окупованих територіях в серпні 2023 року. Водночас кількість ветеранів після завершення війни в Україні зросте до 5-6 млн осіб.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.

Читайте також:

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стали:

військовий аналітик Денис Попович;

політолог, директор Інституту соціально-політиного проєктування "Діалог" Андрій Миселюк;

голова підкомітету з питань будівництва та проєктування Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади Олег Дунда;

голова правління Інституту світової політики, засновник "Главкома" Віктор Шлінчак;

ізраїльський журналіст Сергій Ауслендер;

військовий психолог Андрій Козінчук.

Разом з ведучою Діною Бернацькою вони обговорять:

Росія вперше визнала, що затримала українську журналістку Вікторію Рощину.

Польща побудує укріплення на кордоні з Росією і Білоруссю за 2,5 млрд доларів.

ISW: Росія може підписати з Суданом угоду про обмін зброєю.

У Підмосков’ї пролунали вибухи, місцева влада пише про пошкодження від БпЛА.

Після завершення війни кількість ветеранів зросте до 5-6 млн осіб, — Мінветеранів.

В Україні можуть оштрафувати за образливі вислови сексуального характеру, зокрема і в інтернеті — законопроєкт.

Нардепи отримали відповідь щодо будівництва оборонних споруд на Київщині.

У Кривому Розі розікрали мільйон на ремонті укриттів.

Казино у центрі Києва збанкрутувало після отримання позову на 159 млн гривень.

Війна знищила близько 30% потенціалу українського агросектору, — Мінагрополітики.

Курс долара різко зріс і вперше подолав позначку в 40 гривень.

Державний борг України перевищив шість трлн гривень.

Ізраїльські танки вже у центрі Рафаху.

Євросоюз вперше обговорив можливі санкції проти Ізраїлю.

Раніше ми писали, що Червоний Хрест підтвердив перебування української журналістки Вікторії Рощиної у російському полоні.

Крім того, в Україні хочуть створити Державну ветеранську патронажну службу для підтримки демобілізованих військовослужбовців після війни.