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Українська журналістка в полоні РФ та укріплення кордону Польщі — ефір Новини.LIVE

28 травня 2024 17:56
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Українська журналістка в полоні РФ та укріплення кордону Польщі — ефір Новини.LIVE
Колаж Новини.LIVE
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Росія утримує в полоні українську журналістку Вікторію Рощину, яка зникла на тимчасово окупованих територіях в серпні 2023 року. Водночас кількість ветеранів після завершення війни в Україні зросте до 5-6 млн осіб.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.

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Гостями студії Новини.LIVE стали:

  • військовий аналітик Денис Попович;

  • політолог, директор Інституту соціально-політиного проєктування "Діалог" Андрій Миселюк;
  • голова підкомітету з питань будівництва та проєктування Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади Олег Дунда; 
  • голова правління Інституту світової політики, засновник "Главкома" Віктор Шлінчак; 
  • ізраїльський журналіст Сергій Ауслендер;
  • військовий психолог Андрій Козінчук.

Разом з ведучою Діною Бернацькою вони обговорять:

  • Росія вперше визнала, що затримала українську журналістку Вікторію Рощину.
  • Польща побудує укріплення на кордоні з Росією і Білоруссю за 2,5 млрд доларів.
  • ISW: Росія може підписати з Суданом угоду про обмін зброєю.
  • У Підмосков’ї пролунали вибухи, місцева влада пише про пошкодження від БпЛА.
  • Після завершення війни кількість ветеранів зросте до 5-6 млн осіб, — Мінветеранів.
  • В Україні можуть оштрафувати за образливі вислови сексуального характеру, зокрема і в інтернеті — законопроєкт.
  • Нардепи отримали відповідь щодо будівництва оборонних споруд на Київщині.
  • У Кривому Розі розікрали мільйон на ремонті укриттів.
  • Казино у центрі Києва збанкрутувало після отримання позову на 159 млн гривень.
  • Війна знищила близько 30% потенціалу українського агросектору, — Мінагрополітики.
  • Курс долара різко зріс і вперше подолав позначку в 40 гривень.
  • Державний борг України перевищив шість трлн гривень.
  • Ізраїльські танки вже у центрі Рафаху.
  • Євросоюз вперше обговорив можливі санкції проти Ізраїлю.

Раніше ми писали, що Червоний Хрест підтвердив перебування української журналістки Вікторії Рощиної у російському полоні.

Крім того, в Україні хочуть створити Державну ветеранську патронажну службу для підтримки демобілізованих військовослужбовців після війни. 

Польща
журналісти
ветерани
полонені
війна в Україні

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