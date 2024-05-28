Українська журналістка в полоні РФ та укріплення кордону Польщі — ефір Новини.LIVE
28 травня 2024 17:56
Колаж Новини.LIVE
Росія утримує в полоні українську журналістку Вікторію Рощину, яка зникла на тимчасово окупованих територіях в серпні 2023 року. Водночас кількість ветеранів після завершення війни в Україні зросте до 5-6 млн осіб.
Про це і не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.
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Гостями студії Новини.LIVE стали:
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військовий аналітик Денис Попович;
- політолог, директор Інституту соціально-політиного проєктування "Діалог" Андрій Миселюк;
- голова підкомітету з питань будівництва та проєктування Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади Олег Дунда;
- голова правління Інституту світової політики, засновник "Главкома" Віктор Шлінчак;
- ізраїльський журналіст Сергій Ауслендер;
- військовий психолог Андрій Козінчук.
Разом з ведучою Діною Бернацькою вони обговорять:
- Росія вперше визнала, що затримала українську журналістку Вікторію Рощину.
- Польща побудує укріплення на кордоні з Росією і Білоруссю за 2,5 млрд доларів.
- ISW: Росія може підписати з Суданом угоду про обмін зброєю.
- У Підмосков’ї пролунали вибухи, місцева влада пише про пошкодження від БпЛА.
- Після завершення війни кількість ветеранів зросте до 5-6 млн осіб, — Мінветеранів.
- В Україні можуть оштрафувати за образливі вислови сексуального характеру, зокрема і в інтернеті — законопроєкт.
- Нардепи отримали відповідь щодо будівництва оборонних споруд на Київщині.
- У Кривому Розі розікрали мільйон на ремонті укриттів.
- Казино у центрі Києва збанкрутувало після отримання позову на 159 млн гривень.
- Війна знищила близько 30% потенціалу українського агросектору, — Мінагрополітики.
- Курс долара різко зріс і вперше подолав позначку в 40 гривень.
- Державний борг України перевищив шість трлн гривень.
- Ізраїльські танки вже у центрі Рафаху.
- Євросоюз вперше обговорив можливі санкції проти Ізраїлю.
Раніше ми писали, що Червоний Хрест підтвердив перебування української журналістки Вікторії Рощиної у російському полоні.
Крім того, в Україні хочуть створити Державну ветеранську патронажну службу для підтримки демобілізованих військовослужбовців після війни.
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