Украинская журналистка в плену РФ и укрепление границы Польши — эфир Новини.LIVE
28 мая 2024 17:56
Коллаж Новини.LIVE
Россия удерживает в плену украинскую журналистку Викторию Рощину, пропавшую на временно оккупированных территориях в августе 2023 года. В то же время, количество ветеранов после завершения войны в Украине вырастет до 5-6 млн человек.
Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.LIVE в 17:50.
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О чем эфир
Гостями студии Новини.LIVE стали:
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военный аналитик Денис Попович;
- политолог, директор Института социально-политического проектирования "Диалог" Андрей Миселюк;
- председатель подкомитета по вопросам строительства и проектирования Комитета Верховной Рады Украины по организации государственной власти Олег Дунда;
- председатель правления Института мировой политики, основатель "Главкома" Виктор Шлинчак;
- израильский журналист Сергей Ауслендер;
- военный психолог Андрей Козинчук.
Вместе с ведущей Диной Бернацкой они обсудят:
- Россия впервые признала, что задержала украинскую журналистку Викторию Рощину.
- Польша построит укрепление на границе с Россией и Беларусью за 2,5 млрд долларов.
- ISW: Россия может подписать с Суданом соглашение об обмене оружием.
- В Подмосковье раздались взрывы, местные власти пишет о повреждениях от БпЛА.
- После окончания войны количество ветеранов возрастет до 5-6 млн человек, — Минветеранов.
- В Украине могут быть оштрафованы за оскорбительные выражения сексуального характера, в том числе и в интернете — законопроект.
- Нардепы получили ответ на строительство оборонных сооружений в Киевской области.
- В Кривом Роге разворовали миллион на ремонте укрытий.
- Казино в центре Киева обанкротилось после получения иска в 159 млн гривен.
- Война уничтожила около 30% потенциала украинского агросектора, — Минагрополитики.
- Курс доллара резко вырос и впервые преодолел отметку в 40 гривен.
- Государственный долг Украины превысил шесть трлн гривен.
- Израильские танки уже находятся в центре Рафаха.
- Евросоюз впервые обсудил возможные санкции против Израиля.
Ранее мы писали, что Красный Крест подтвердил пребывание украинской журналистки Виктории Рощиной в плену.
Кроме того, в Украине хотят создать Государственную ветеранскую патронажную службу для поддержки демобилизованных военнослужащих после войны.
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