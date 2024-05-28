Украинская журналистка в плену РФ и укрепление границы Польши — эфир Новини.LIVE

Коллаж Новини.LIVE

Россия удерживает в плену украинскую журналистку Викторию Рощину, пропавшую на временно оккупированных территориях в августе 2023 года. В то же время, количество ветеранов после завершения войны в Украине вырастет до 5-6 млн человек.

Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.LIVE в 17:50.

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Гостями студии Новини.LIVE стали:

военный аналитик Денис Попович;

политолог, директор Института социально-политического проектирования "Диалог" Андрей Миселюк;

председатель подкомитета по вопросам строительства и проектирования Комитета Верховной Рады Украины по организации государственной власти Олег Дунда;

председатель правления Института мировой политики, основатель "Главкома" Виктор Шлинчак;

израильский журналист Сергей Ауслендер;

военный психолог Андрей Козинчук.

Вместе с ведущей Диной Бернацкой они обсудят:

Россия впервые признала, что задержала украинскую журналистку Викторию Рощину.

Польша построит укрепление на границе с Россией и Беларусью за 2,5 млрд долларов.

ISW: Россия может подписать с Суданом соглашение об обмене оружием.

В Подмосковье раздались взрывы, местные власти пишет о повреждениях от БпЛА.

После окончания войны количество ветеранов возрастет до 5-6 млн человек, — Минветеранов.

В Украине могут быть оштрафованы за оскорбительные выражения сексуального характера, в том числе и в интернете — законопроект.

Нардепы получили ответ на строительство оборонных сооружений в Киевской области.

В Кривом Роге разворовали миллион на ремонте укрытий.

Казино в центре Киева обанкротилось после получения иска в 159 млн гривен.

Война уничтожила около 30% потенциала украинского агросектора, — Минагрополитики.

Курс доллара резко вырос и впервые преодолел отметку в 40 гривен.

Государственный долг Украины превысил шесть трлн гривен.

Израильские танки уже находятся в центре Рафаха.

Евросоюз впервые обсудил возможные санкции против Израиля.

Ранее мы писали, что Красный Крест подтвердил пребывание украинской журналистки Виктории Рощиной в плену.

Кроме того, в Украине хотят создать Государственную ветеранскую патронажную службу для поддержки демобилизованных военнослужащих после войны.