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Украинская журналистка в плену РФ и укрепление границы Польши — эфир Новини.LIVE

28 мая 2024 17:56
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Украинская журналистка в плену РФ и укрепление границы Польши — эфир Новини.LIVE
Коллаж Новини.LIVE
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Россия удерживает в плену украинскую журналистку Викторию Рощину, пропавшую на временно оккупированных территориях в августе 2023 года. В то же время, количество ветеранов после завершения войны в Украине вырастет до 5-6 млн человек.

Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.LIVE в 17:50.

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Гостями студии Новини.LIVE стали:

  • военный аналитик Денис Попович;

  • политолог, директор Института социально-политического проектирования "Диалог" Андрей Миселюк;
  • председатель подкомитета по вопросам строительства и проектирования Комитета Верховной Рады Украины по организации государственной власти Олег Дунда;
  • председатель правления Института мировой политики, основатель "Главкома" Виктор Шлинчак;
  • израильский журналист Сергей Ауслендер;
  • военный психолог Андрей Козинчук.

Вместе с ведущей Диной Бернацкой они обсудят:

  • Россия впервые признала, что задержала украинскую журналистку Викторию Рощину.
  • Польша построит укрепление на границе с Россией и Беларусью за 2,5 млрд долларов.
  • ISW: Россия может подписать с Суданом соглашение об обмене оружием.
  • В Подмосковье раздались взрывы, местные власти пишет о повреждениях от БпЛА.
  • После окончания войны количество ветеранов возрастет до 5-6 млн человек, — Минветеранов.
  • В Украине могут быть оштрафованы за оскорбительные выражения сексуального характера, в том числе и в интернете — законопроект.
  • Нардепы получили ответ на строительство оборонных сооружений в Киевской области.
  • В Кривом Роге разворовали миллион на ремонте укрытий.
  • Казино в центре Киева обанкротилось после получения иска в 159 млн гривен.
  • Война уничтожила около 30% потенциала украинского агросектора, — Минагрополитики.
  • Курс доллара резко вырос и впервые преодолел отметку в 40 гривен.
  • Государственный долг Украины превысил шесть трлн гривен.
  • Израильские танки уже находятся в центре Рафаха.
  • Евросоюз впервые обсудил возможные санкции против Израиля.

Ранее мы писали, что Красный Крест подтвердил пребывание украинской журналистки Виктории Рощиной в плену.

Кроме того, в Украине хотят создать Государственную ветеранскую патронажную службу для поддержки демобилизованных военнослужащих после войны.

Польша
журналисты
ветераны
пленные
война в Украине

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