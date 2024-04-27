Україною шириться масштабна повітряна тривога

Українські військові захищають небо. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу. Більша частина країни знаходиться під загрозою ворожих ударів.

Про це повідомляють Повітряні сили України.

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Де саме оголошено повітряну тривогу

Скриншот мапи повітряних тривог

Також тривогу оголошено у Вінницькій, Черкаській, Чернівецькій, Хмельницькій, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Полтавській, Донецькій і Луганській областях.

Раніше ми писали, що у Києві та області оголошено повітряну тривогу.

Також ми писали, що 24 квітня зранку Росія атакувала Одесу ракетами з тактичної авіації. Під ударом опинилися житлові будинки, у яких вилетіли вікна та осипалася стеля. В один момент люди залишися без житла та планів на майбутнє.