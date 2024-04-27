В Украине распространяется масштабная воздушная тревога
27 апреля 2024 22:49
Украинские военные защищают небо. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ
В Украине объявлена масштабная воздушная тревога. Большая половина страны находится под угрозой ударов врага.
Об этом сообщают Воздушные силы Украины.
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Также тревога объявлена в Винницкой, Черкасской, Черновицкой, Хмельницкой, Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Полтавской, Донецкой и Луганской областях.
Ранее мы писали, что в Киеве и области объявлена воздушная тревога.
Также мы писали, что 24 апреля с утра Россия атаковала Одессу ракетами из тактической авиации. Под ударом оказались жилые дома, в которых вылетели окна и осыпался потолок. В один момент люди остались без жилья и планов на будущее.
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