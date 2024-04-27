Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow В Украине распространяется масштабная воздушная тревога arrow

В Украине распространяется масштабная воздушная тревога

27 апреля 2024 22:49
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полисученко
В Украине распространяется масштабная воздушная тревога
Украинские военные защищают небо. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полисученко

В Украине объявлена масштабная воздушная тревога. Большая половина страны находится под угрозой ударов врага.

Об этом сообщают Воздушные силы Украины.

Читайте также:

Где именно объявлена воздушная тревога

В Украине распространяется масштабная воздушная тревога - фото 1
Скриншот карты воздушных тревог

Также тревога объявлена в Винницкой, Черкасской, Черновицкой, Хмельницкой, Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Полтавской, Донецкой и Луганской областях.

Ранее мы писали, что в Киеве и области объявлена воздушная тревога.

Также мы писали, что 24 апреля с утра Россия атаковала Одессу ракетами из тактической авиации. Под ударом оказались жилые дома, в которых вылетели окна и осыпался потолок. В один момент люди остались без жилья и планов на будущее.

война
беспилотники
Украина
обстрелы
воздушная тревога

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

22 апреля 2024

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

Розклад ефірів

Всі ефіри