В Украине распространяется масштабная воздушная тревога

Украинские военные защищают небо. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

В Украине объявлена масштабная воздушная тревога. Большая половина страны находится под угрозой ударов врага.

Об этом сообщают Воздушные силы Украины.

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Где именно объявлена воздушная тревога

Скриншот карты воздушных тревог

Также тревога объявлена в Винницкой, Черкасской, Черновицкой, Хмельницкой, Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Полтавской, Донецкой и Луганской областях.

Ранее мы писали, что в Киеве и области объявлена воздушная тревога.

Также мы писали, что 24 апреля с утра Россия атаковала Одессу ракетами из тактической авиации. Под ударом оказались жилые дома, в которых вылетели окна и осыпался потолок. В один момент люди остались без жилья и планов на будущее.