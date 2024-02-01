Україна зверталася до РФ щодо повернення тіл полонених, які нібито перебували в Іл-76

Місце авіакатастрофи Іл-76. Фото: РИА Новости

Представник ГУР Андрій Юсов заявив, що Україна зверталася до Росії щодо повернення тіл полонених, які начебто перебували в літаку Іл-76, що розбився в Бєлгородській області. За його словами, наразі російська сторона не йде на такий крок.

Про це він сказав в ефірі телемарафону "Єдині новини".

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Проведення міжнародного розслідування

"Тому залишається актуальною вимога нашої держави стосовно проведення неупередженого міжнародного розслідування щодо не лише обставин падіння літака Іл-76, а що насправді знаходилось всередині, чи були там люди, чи був там боєкомплект, хто там знаходився, окрім екіпажу", — наголосив Юсов.

Раніше представник ГУР в ефірі "Радіо Свобода" зазначав, що російський диктатор Володимир Путін бреше, коли говорить про те, що російська ППО ніколи не збивала своїх літаків.

Чергова брехня Путіна

"По-перше, неодноразово фіксувалися "дружній вогонь" і збиття російськими засобами протиповітряної, протиракетної оборони російських літаків у різних куточках і РФ, і окупованих територій, поруч із лінією фронту", — зауважив він.

Юсов також додав, що система ППО "свій-чужий" не завжди спрацьовує, про яку раніше розповідав Путін.

Що відомо про авіакатастрофу під Бєлгородом

У Бєлгородській області впав військовий літак Іл-76. За різними джерелами росЗМІ, на борту було щонайменше 63 людини, які загинули. До того ж це могли бути українські військовополонені.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими збирає та перевіряє всю інформацію щодо падіння літака Іл-76 в Росії. Українців закликають не поширювати неперевірену інформацію та користуватися лише офіційними джерелами.

Своєю чергою Організація Об'єднаних Націй не може встановити, чи були на борту літака Іл-76, який впав у Бєлгородській області, українські військовополонені. Наразі існує думка, що він міг перевозити ракети для російських окупантів.

Також у мережі з'явилися перші супутникові знімки з місця падіння російського військово-транспортного літака Іл-76.