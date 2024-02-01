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Украина обращалась к РФ относительно возвращения тел пленных, которые якобы находились в Ил-76

1 февраля 2024 22:36
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Украина обращалась к РФ относительно возвращения тел пленных, которые якобы находились в Ил-76
Место авиакатастрофы Ил-76. Фото: РИА Новости
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что Украина обращалась к Россие относительно возвращения тел пленных, которые якобы находились в самолете Ил-76, который разбился в Белгородской области. По его словам, российская сторона не идет на такой шаг.

Об этом он сказал в эфире телемарафона "Єдині новини".

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Проведение международного расследования

"Поэтому остается актуальным требование нашего государства относительно проведения беспристрастного международного расследования относительно не только обстоятельств падения самолета Ил-76, а что на самом деле находилось внутри, были ли там люди, был ли там находившийся боекомплект кроме экипажа", — подчеркнул Юсов.

Ранее представитель ГУР в эфире "Радио Свобода" отмечал, что российский диктатор Владимир Путин лжет, когда говорит о том, что российская ПВО никогда не сбивала своих самолетов.

Очередная ложь Путина

"Во-первых, неоднократно фиксировались "дружественный огонь" и сбивание российскими средствами противовоздушной, противоракетной обороны российских самолетов в разных уголках и РФ, и оккупированных территорий, рядом с линией фронта", — отметил он.

Юсов также добавил, что система ПВО "свой-чужой" не всегда срабатывает, о которой раньше рассказывал Путин.

Что известно об авиакатастрофе под Белгородом

В Белгородской области упал военный самолет Ил-76. По разным источникам росСМИ, на борту было по меньшей мере 63 погибших. К тому же, это могли быть украинские военнопленные.

Координационный штаб по обращению с военнопленными собирает и проверяет всю информацию о падении самолета Ил-76 в России. Украинцев призывают не распространять непроверенную информацию и пользоваться только официальными источниками.

В свою очередь Организация Объединенных Наций не может установить, были ли на борту упавшего в Белгородской области самолета Ил-76 украинские военнопленные. Существует мнение, что он мог перевозить ракеты для российских оккупантов.

Также у сети появились первые спутниковые снимки с места падения российского военно-транспортного самолета Ил-76.

владимир путин
самолет
авиакатастрофа
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война в Украине
ГУР

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