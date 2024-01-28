Україна затвердила графік комунікацій із союзниками — вечірнє звернення Зеленського

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна затвердила на наступний тиждень графік комунікації із союзниками. Також він відзначив українських воїнів за проявлений героїзм у боротьбі проти російських загарбників.

Усе це Президент України Володимир Зеленський розповів у своєму вечірньому зверненні.

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Подяка українським воїнам

Своє вечірнє звернення Президент України розпочав зі слів подяки українським воїнам, які не зважаючи на всі труднощі продовжують боронити Україну від російських загарбників.

"Вдячність усім нашим воїнам. Кожному й кожній, хто зараз на позиціях, хто у бою, на бойових постах, на бойових завданнях — на всій лінії фронту, від Купʼянська до Кринок. Усім, хто відновлюється після поранень. І хто тренується, щоб приєднатись до Сил оборони та безпеки України", — зазначив Зеленський.

Особливо глава держави відзначив прикордонників, які не лише охороняють кордон, але і воюють на рівні із воїнами Збройних сил України.

"І окремо відзначу результативність солдатів Артема Цаплюка та Ігоря Каменецького, молодших сержантів Юрія Попіша та Ярослава Шолома, підполковника Валерія Гаврилюка. Дякую вам, хлопці, за вмілі дії! Воїни Луганського прикордонного загону — бригада "Помста" — сильні воїни, знову на передовій, Лиманський та Бахмутський напрямки", — зазначив президент.

Налагодження комунікацій з партнерами

Що ж стосується міжнародної арени, то Зеленський розповів, що уже створено графік із союзниками, який посилить Україну

"І те, що стосується позицій у Європі — у відносинах з Євросоюзом, і з нашими сусідами в Євросоюзі, і те, що стосується міжнародних інституцій — тих, які повинні захищати міжнародне право, і, звичайно, готуємо нові оборонні пакети для наших воїнів", — пояснив глава держави.

Також Зеленський зазначив, що за підсумками тижня, що минув, Україна стала сильнішою. Він підкреслив, що це важливо, щоб кожен тиждень додавав українським двостороннім відносинам з партнерами більше чітких домовленостей, а оборонним коаліціям — більше стійкості в постачанні зброї, снарядів та військової техніки.

"Я дякую всім у світі, хто допомагає саме так — щоб домовленості працювали, а стійкість наших воїнів базувалась на стійкості наших партнерів", — завершив промову Президент.

Раніше ми розповідали, що Президент України Володимир Зеленський опублікував інформацію про свої фінансові декларації за 2021 та 2022 роки. До кінця 2022 року грошові заощадження родини Зеленського зменшилися на майже 1,8 мільйона гривень.