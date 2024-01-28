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Украина утвердила график коммуникаций с союзниками — вечернее обращение Зеленского

28 января 2024 21:43
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Украина утвердила график коммуникаций с союзниками — вечернее обращение Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина утвердила на следующую неделю график коммуникации с союзниками. Также он отметил украинских воинов за проявленный героизм в борьбе против российских захватчиков.

Все это Президент Украины Владимир Зеленский рассказал в своем вечернем обращении.

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Благодарность украинским воинам

Свое вечернее обращение Президент Украины начал с благодарности украинским воинам, которые, несмотря на все трудности, продолжают защищать Украину от российских захватчиков.

"Благодарность всем нашим воинам. Каждому и каждой, кто сейчас на позициях, кто в бою, на боевых постах, на боевых задачах — на всей линии фронта, от Купянска до Крынок. Всем, кто восстанавливается после ранений. И кто тренируется, чтобы присоединиться к Силам обороны и безопасности Украины", — отметил Зеленский.

Особо глава государства отметил пограничников, не только охраняющих границу, но и воюющих на уровне с воинами Вооруженных сил Украины.

"И отдельно отмечу результативность солдат Артема Цаплюка и Игоря Каменецкого, младших сержантов Юрия Попиша и Ярослава Шолома, подполковника Валерия Гаврилюка. Спасибо вам, ребята, за умелые действия! Лиманское и Бахмутское направления", — отметил президент.

Настройка коммуникаций с партнерами

Что же касается международной арены, то Зеленский рассказал, что уже создан график с союзниками, который усилит Украину.

"И то, что касается позиций в Европе в отношениях с Евросоюзом, и с нашими соседями в Евросоюзе, и то, что касается международных институтов тех, которые должны защищать международное право, и, конечно, готовим новые оборонные пакеты для наших воинов", — объяснил глава государства.

Также Зеленский отметил, что по итогам прошедшей недели Украина стала сильнее. Он подчеркнул, что это важно, чтобы каждая неделя придавала украинским двусторонним отношениям с партнерами более четкие договоренности, а оборонным коалициям — больше устойчивости в поставках оружия, снарядов и военной техники.

"Я благодарю всех в мире, кто помогает именно так чтобы договоренности работали, а устойчивость наших воинов базировалась на устойчивости наших партнеров", — заключил речь Президент.

Ранее мы рассказывали, что Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал информацию о своих финансовых декларациях за 2021 и 2022 годы. К концу 2022 года денежные сбережения семьи Зеленского уменьшились почти на 1,8 миллиона гривен.

Владимир Зеленский
война
ВСУ
Украина
президент
обращение

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