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Україна залучає електроенергію з трьох країн Європи — в Міненерго розповіли про ситуацію

14 травня 2024 11:28
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Україна залучає електроенергію з трьох країн Європи — в Міненерго розповіли про ситуацію
Енергетики ДТЕК. Фото: УНІАН
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Станом на 14 травня в енергосистемі України спостерігається певний дефіцит електроенергії. У зв'язку з цим діють обмеження для промисловості. Крім того, для забезпечення потреб енергетикам доводиться залучати аварійну допомогу з Польщі, Румунії й Словаччини. 

Про це повідомили у Міненерго у вівторок, 14 травня. 

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"Минулої доби споживання електроенергії зросло на 8% проти обсягу, спожитого в неділю. Потреби споживачів покривалися власною генерацією, комерційним імпортом та аварійною допомогою з енергосистем Польщі, Румунії та Словаччини", — написали в Міненерго, говорячи про залучення аварійної допомоги. 

Зазначається, що у вечірні та нічні години енергетики застосовують обмеження електрики для промислових споживачів у всіх регіонах країни, за винятком Херсонської області.

У відомстві попередили, що відповідні графіки обмежень діятимуть і сьогодні, починаючи з 16:00.

У Міненерго черговий раз закликали споживати електроенергію ощадливо, а саме зменшити використання енергоємних приладів у пікові години. 

Наслідки обстрілів 

Крім того, додають, що 13 травня через російські обстріли на Сумщині знеструмилася підстанція, а на Чернігівщині пошкодилася одна з ліній електропередач. 

Стан енергосистеми 14 травня
Допис Міненерго. Фото: скриншот
Стан енергосистеми Україні
Допис Міненерго. Фото: скриншот

 

Нагадаємо, за останній рік суттєво зросла вартість житлово-комунальних послуг. Найбільше підскочила ціна на електроенергію. 

Зрештою, в Україні можуть знову повернути графіки погодинних відключень світла через російські удари по об'єктах енергетики. Таке можливо за умови значного дефіциту електроенергії.

війна
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Україна
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сфера енергетики
енергосистема
війна в Україні

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