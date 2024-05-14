Україна залучає електроенергію з трьох країн Європи — в Міненерго розповіли про ситуацію
Станом на 14 травня в енергосистемі України спостерігається певний дефіцит електроенергії. У зв'язку з цим діють обмеження для промисловості. Крім того, для забезпечення потреб енергетикам доводиться залучати аварійну допомогу з Польщі, Румунії й Словаччини.
Про це повідомили у Міненерго у вівторок, 14 травня.
Ситуація в енергосистемі України
"Минулої доби споживання електроенергії зросло на 8% проти обсягу, спожитого в неділю. Потреби споживачів покривалися власною генерацією, комерційним імпортом та аварійною допомогою з енергосистем Польщі, Румунії та Словаччини", — написали в Міненерго, говорячи про залучення аварійної допомоги.
Зазначається, що у вечірні та нічні години енергетики застосовують обмеження електрики для промислових споживачів у всіх регіонах країни, за винятком Херсонської області.
У відомстві попередили, що відповідні графіки обмежень діятимуть і сьогодні, починаючи з 16:00.
У Міненерго черговий раз закликали споживати електроенергію ощадливо, а саме зменшити використання енергоємних приладів у пікові години.
Наслідки обстрілів
Крім того, додають, що 13 травня через російські обстріли на Сумщині знеструмилася підстанція, а на Чернігівщині пошкодилася одна з ліній електропередач.
Нагадаємо, за останній рік суттєво зросла вартість житлово-комунальних послуг. Найбільше підскочила ціна на електроенергію.
Зрештою, в Україні можуть знову повернути графіки погодинних відключень світла через російські удари по об'єктах енергетики. Таке можливо за умови значного дефіциту електроенергії.
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