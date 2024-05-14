Украина привлекает электроэнергию из трех стран Европы — в Минэнерго рассказали о ситуации

Энергетики ДТЭК. Фото: УНИАН

На 14 мая в энергосистеме Украины наблюдается определенный дефицит электроэнергии. В связи с этим действуют ограничения для промышленности. Кроме того, для обеспечения потребностей энергетикам приходится привлекать аварийную помощь из Польши, Румынии и Словакии.

Об этом сообщили в Минэнерго во вторник, 14 мая.

Читайте также:

Ситуация в энергосистеме Украины

"В минувшие сутки потребление электроэнергии выросло на 8% против объема, потребленного в воскресенье. Потребности потребителей покрывались собственной генерацией, коммерческим импортом и аварийной помощью с энергосистем Польши, Румынии и Словакии", — написали в Минэнерго, говоря о привлечении аварийной помощи.

В вечерние и ночные часы энергетики применяют ограничения электричества для промышленных потребителей во всех регионах страны, за исключением Херсонской области.

В ведомстве предупредили, что соответствующие графики ограничений будут действовать и сегодня, начиная с 16:00.

В Минэнерго в очередной раз призывали потреблять электроэнергию бережливо, а именно снизить использование энергоемких приборов в пиковые часы.

Последствия обстрелов

Кроме того, добавляют, что 13 мая из-за российских обстрелов в Сумской области обесточилась подстанция, а в Черниговской области повредилась одна из линий электропередач.

Сообщение Минэнерго. Фото: скриншот

Сообщение Минэнерго. Фото: скриншот

Напомним, за последний год существенно выросла стоимость жилищно-коммунальных услуг. Больше всего подскочила цена на электроэнергию.

В конце концов, в Украине могут снова вернуть графики почасовых отключений света из-за российских ударов по объектам энергетики. Такое возможно при значительном дефиците электроэнергии.