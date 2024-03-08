Україна втрачає мільярди гривень на енергетичних тарифах — в чому причина та хто за цим стоїть

Енергетики працюють з електромережею. Ілюстративне фото: Харківобленерго

З початком весни в Україні всі одноголосно заявляють, що держава пережила зиму, хоча й з труднощами, але енергетика встояла. При цьому фахівці наголошують, що грошей у секторі енергетики не вистачає. Для відновлення знищеного обстрілами Росії обладнання та підстанції залучаються кошти з бюджету України та від міжнародних партнерів.

Журналісти Коротко Про провели розслідування та розібралися, чи можуть українцям не підвищувати тарифи на електроенергію під час війни, як країна втрачає мільярди та хто винен у аферах з тарифами.

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Чи можуть українцям не підвищувати тарифи на електрику

Попри усі проблеми з енергетикою та дефіцит коштів, в Україні не підвищують тарифи на електрику і, як вказують журналісти, це питання має політичне забарвлення.

Уряд збільшив тарифи 30 травня 2023 року з 1,68 грн кВт*год до 2,64 грн кВт*год. Тоді причиною цьому стали борги та потреба коштів для компенсації АТ НАЕК "Енергоатом" та ПАТ "Укргідроенерго" різниці між ринковою вартістю електроенергії для кінцевих споживачів та тарифом для громадян. Тоді ця різниця становила 6 грн/кВт*год. У 4 рази більша ціна і є головним фактором афери з тарифами.

Як працює афера

Журналісти зазначають, що за останні роки підприємці масово підключались до мереж операторів систем розподілу з тієї причини, що вони нібито "побутові споживачі". Йдеться про те, що отримувачем електроенергії згідно з схемою ставав не бізнес, а звичайний споживач. Це стало можливим через бездіяльність Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Журналісти припускають, що комісія отримувала за це кошти. Також вигоду з цього отримали оператори систем розподілу, які нібито за "відкати" не зважають на нелегальне споживання електрики.

На початку 2024 року вже було виявлено приєднання підприємств за "побутовими" тарифами.

"Загальна сума збитків державі від компенсації тарифів на території лише однієї області України може сягати сотень мільйонів гривень! Ще раз: лише в одній області під час війни держава втрачає на аферах з енергетичними тарифами сотні мільйонів! В цілому по країні можна говорити про мільярдні збитки", — підкреслили у виданні.

Хто отримав прибуток на нелегальній схемі

Журналісти припускають, що збагатилися на афері державні та приватні обласні обленерго. А також здійснення такої схеми неможливе без НКРЕКП. Співробітники комісії закривають очі на те, що нібито "побутові споживачі" використовує сотні тисяч кіловатів.

"Зміни регулятором не вносяться, прогалини не заповнюються, винні особи уникають будь-якої відповідальності. А держава у цей час недоотримує до бюджету мільярди. При цьому, обленерго жаліються на поганий матеріальний стан та просять додаткових коштів, вимагаючи підвищити тарифи для людей", — додають в медіа.

Причетність до афери нового голови НКРЕКП Валерія Тарасюка

Найбільше зловживань зафіксовано у "Кіровоградобленерго" та "Чернівціобленерго". При цьому в Черкасах також були виявлені значні порушення і там зосереджено бізнес нового голови НКРЕКП Валерія Тарасюка. А з 2006 по 2014 рік саме він очолював "ВС Енерджі", якому і належать вищезгадані обленерго.

"Лише одна цифра. За приблизними розрахунками, сума заваних збитків державним АТ НАЕК "Енергоатом" та ПАТ "Укргідроенерго" за рахунок схеми може становити понад 5 млрд грн!" — підсумували журналісти.

Нагадаємо, в Укренерго заявили, що в Україні різко збільшилося навантаження на енергосистему. Через похолодання зросло споживання світла, а сонячні електростанції не виробляють енергію.

Також ми писали про те, що у березні деякі споживачі заплатять менші тарифи на електричну енергію. Зокрема, такі розцінки запроваджені для непобутових споживачів.