Украина теряет миллиарды гривен на энергетических тарифах — в чем причина и кто за этим стоит

Энергетики работают с электросетью. Иллюстративное фото: Харьковоблэнерго

С началом весны в Украине все единогласно заявляют, что государство пережило зиму, хотя и с трудом, но энергетика устояла. При этом специалисты отмечают, что денег в секторе энергетики не хватает. Для восстановления уничтоженного обстрелами России оборудования и подстанции привлекаются средства из бюджета и международных партнеров.

Журналисты Коротко Про провели расследование и разобрались, могут ли украинцам не повышать тарифы на электроэнергию во время войны, как страна теряет миллиарды и кто виноват в аферах с тарифами.

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Могут ли украинцам не повышать тарифы на электричество

Несмотря на все проблемы с энергетикой и дефицит средств, в Украине не повышают тарифы на электричество и, как указывают журналисты, этот вопрос имеет политическую окраску.

Правительство увеличило тарифы 30 мая 2023 года с 1,68 грн кВт*ч до 2,64 грн кВт*ч. Тогда причиной стали долги и потребность средств для компенсации АО НАЭК "Энергоатом" и ПАО "Укргидроэнерго" разницы между рыночной стоимостью электроэнергии для конечных потребителей и тарифом для граждан. Тогда эта разница составляла 6 грн/кВт*ч. В четыре раза большая цена и является главным фактором аферы с тарифами.

Как работает афера

Журналисты отмечают, что за последние годы предприниматели массово подключались к сети операторов систем распределения по той причине, что они якобы "бытовые потребители". Речь идет о том, что получателем электроэнергии по схеме становился не бизнес, а обычный потребитель. Это стало возможным из-за бездействия Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Журналисты предполагают, что комиссия получала за это деньги. Также выгоду из этого получили операторы систем распределения, которые якобы за "откаты" не учитывают нелегальное потребление электричества.

В начале 2024 года уже было обнаружено присоединение предприятий по "бытовым" тарифам.

"Общая сумма ущерба государству от компенсации тарифов на территории только одной области Украины может достигать сотен миллионов гривен! Еще раз: только в одной области во время войны государство теряет на аферах с энергетическими тарифами сотни миллионов! В целом по стране можно говорить о миллиардных убытках", — подчеркнули в издании.

Кто получил прибыль на нелегальной схеме

Журналисты предполагают, что на афере обогатились государственные и частные областные облэнерго. А также осуществление такой схемы невозможно без НКРЭКУ. Сотрудники комиссии закрывают глаза на то, что якобы "бытовые потребители" используют сотни тысяч киловатт.

"Изменения регулятором не вносятся, пробелы не заполняются, виновные избегают какой-либо ответственности. А государство в настоящее время недополучает в бюджет миллиарды. При этом, облэнерго жалуются на плохое материальное состояние и просят дополнительных средств, требуя повысить тарифы для людей", — добавляют в медиа.

Причастность к афере нового председателя НКРЭКУ Валерия Тарасюка

Больше всего злоупотреблений зафиксировано у "Кировоградоблэнерго" и "Черновцыоблэнерго". При этом в Черкассах также были выявлены значительные нарушения, и там сосредоточен бизнес нового председателя НКРЭКУ Валерия Тарасюка. А с 2006 по 2014 год именно он возглавлял "ВС Энерджи", которому и принадлежат вышеупомянутые облэнерго.

"Только одна цифра. По приблизительным расчетам, сумма нанесенного ущерба государственным АО НАЭК "Энергоатом" и ПАО "Укргидроэнерго" за счет схемы может составить более 5 млрд грн!" — подытожили журналисты.

Напомним, в Укрэнерго заявили, что в Украине резко увеличилась нагрузка на энергосистему. Из-за похолодания выросло потребление света, а солнечные электростанции не производят энергию.

Также мы писали, что в марте некоторые потребители заплатят меньшие тарифы на электрическую энергию. Такие расценки введены для небытовых потребителей.