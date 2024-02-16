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Україна вирощуватиме канабіс за досвідом Німеччини — Ляшко відвідав конопляну ферму

16 лютого 2024 13:21
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Легалізація медичного канабісу - Україна вирощуватиме за прикладом Німеччини
Міністр Віктор Ляшко на виробництві медичного канабісу у Німеччині. Фото: скриншот
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

В Україні ухвалили закон про легалізацію медичного канабісу, його вже підписав президент Володимир Зеленський. А делегація на чолі з міністром охорони здоров'я Віктором Ляшком відвідала Німеччину, адже за її досвідом планують вирощувати медичний канабіс в Україні. 

Деталі поїздки Новини.LIVE ексклюзивно дізналося в міжнародної експертки з питань медичного канабісу Анни Глущенко, яка супроводжувала українську делегацію в Німеччині. 

Вирощування медичного канабісу 

"Міністерство мало поїздку в Німеччину. Була організована поїздка на виробництво медичного канабісу. Делегація відвідала виробничу аптеку і саме виробництво. Також зустрілися з місцевим регулятором", — сказала Анна. 

Вона додала, що у складі української делегації був міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, його заступниця Марина Слободніченко та директори департаментів. 

легалізація канабісу
Міністр Ляшко на виробництві у Німеччині. Фото: скриншот

"Мета була — подивитися, як все врегульовано в Німеччині для того, щоб регулятор мав практичне розуміння, як це регулювати в Україні. Ми показували і типи продуктів, і головні ключові бізнес-моделі. Фармацевти розповідали аптечні інструкції, як готують продукт. Ідея була в тому, щоб запозичити німецький досвід для того, щоб українська регуляція була схожа з німецькою", — підсумувала експертка.

Нагадаємо, раніше міжнародна експертка з питань медичного канабісу розповіла Новини.LIVE, як цей бізнес працює за кордоном. Також вона припустила, як швидко в Україні зможуть запустити цей легальний ринок. 

Як ми писали раніше, у грудні 2023 року Верховна Рада в другому читанні ухвалила законопроєкт про легалізацію медичного канабісу в Україні.

Віктор Ляшко
Німеччина
закон
канабіс
марихуана

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