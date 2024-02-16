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Украина будет выращивать каннабис по опыту Германии — Ляшко посетил конопляную ферму

16 февраля 2024 13:21
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Легализация медицинского каннабиса - Украина будет выращивать по примеру Германии
Министр Виктор Ляшко на производстве медицинского каннабиса в Германии. Фото: скриншот
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

В Украине был принят закон о легализации медицинского каннабиса, его уже подписал президент Владимир Зеленский. А делегация во главе с министром здравоохранения Виктором Ляшко посетила Германию, ведь по ее опыту планируют выращивать медицинский каннабис в Украине.

Детали поездки Новини.LIVE эксклюзивно узнало у международного эксперта по медицинскому каннабису Анны Глущенко, сопровождавшей украинскую делегацию в Германии.

Выращивание медицинского каннабиса

"Министерство имело поездку в Германию. Была организована поездка на производство медицинского каннабиса. Делегация посетила производственную аптеку и само производство. Также встретились с местным регулятором", — сказала Анна.

Она добавила, что в составе украинской делегации был министр здравоохранения Виктор Ляшко, его заместитель Марина Слободниченко и директора департаментов.

легализация каннабиса
Министр Ляшко на производстве в Германии. Фото: скриншот

"Цель была — посмотреть, как все урегулировано в Германии для того, чтобы у регулятора было практическое понимание, как это регулировать в Украине. Мы показывали и типы продуктов, и главные ключевые бизнес-модели. Фармацевты рассказывали аптечные инструкции, как готовят продукт. Идея была в том, чтобы позаимствовать немецкий опыт для того, чтобы украинская регуляция была похожа на немецкую", — подытожила эксперт.

Напомним, ранее международный эксперт по медицинскому каннабису рассказала Новини.LIVE, как этот бизнес работает за границей. Также она допустила, как быстро в Украине смогут запустить этот легальный рынок.

Как мы писали ранее, в декабре 2023 года Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект о легализации медицинского каннабиса в Украине.

Виктор Ляшко
Германия
закон
каннабис
марихуана

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