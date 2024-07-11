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Україна уклала безпекову угоду з Румунією та отримає Patriot — подробиці

11 липня 2024 18:39
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Безпекова угода між Україною та Румунією — що передбачається
Президент України Володимир Зеленський і Президент Румунії Клаус Йоханніс. Фото: ОП
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Вашингтоні Президент України Володимир Зеленський і Президент Румунії Клаус Йоханніс підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки. Румунія передасть країні додаткову систему Patriot.

Про це повідомила пресслужба Офісу Президента у четвер, 11 липня.

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"Румунія передасть Україні систему Patriot, підтримуватиме нашу країну з тією ж динамікою, що й упродовж 2022–2024 років, а також сприятиме максимально швидкому транзиту всієї необхідної техніки своєю територією до України", — йдеться у повідомленні.

Ця угода відзначається конкретними умовами співпраці для підвищення безпеки в Чорноморському регіоні. Румунія зобов'язується надавати Україні допомогу у розмінуванні Чорного моря та підтримку через механізми Європейського Союзу і НАТО.

Румунія разом із партнерами також допомагатиме навчальному центру F-16 для підготовки українських пілотів. Країна буде підтримувати оборонну промисловість України.

"Окремі блоки документа стосуються розвідки та контррозвідки, кібербезпеки, інформаційної безпеки, гуманітарного розмінування, санкцій, відновлення та відбудови України", — йдеться у повідомленні.

В угоді зафіксовано механізм 24-годинного екстреного реагування у разі повторної російської агресії проти України або значної ескалації.

Нагадаємо, Зеленський підписав двосторонню безпекову угоду із прем’єр-міністром Люксембургу Люком Фріденом. Люксембург пообіцяв продовжити надавати військову підтримку Україні в усіх відповідних сферах.

Раніше Зеленський та прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск підписали у Варшаві Угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Польщею. Документ уперше з-поміж уже підписаних двосторонніх безпекових угод передбачає можливість перехоплення ракет і дронів у повітряному просторі нашої країни, випущених у напрямку Польщі.

Володимир Зеленський війна Румунія військова допомога Україна ППО президент угода

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