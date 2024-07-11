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Украина заключила соглашение по безопасности с Румынией и получит Patriot — подробности

11 июля 2024 18:39
Виктория Козырь - редактор
Соглашение по безопасности между Украиной и Румынией — что предусматривается
Президент Украины Владимир Зеленский и Президент Румынии Клаус Йоханнис. Фото: ОП
Виктория Козырь - редактор

В Вашингтоне Президент Украины Владимир Зеленский и Президент Румынии Клаус Йоханнис подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Румыния передаст стране дополнительную систему Patriot.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Президента в четверг, 11 июля.

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"Румыния передаст Украине систему Patriot, будет поддерживать нашу страну с той же динамикой, что и в течение 2022-2024 годов, а также будет способствовать максимально быстрому транзиту всей необходимой техники по своей территории в Украину", — говорится в сообщении.

Это соглашение отмечается конкретными условиями сотрудничества для повышения безопасности в Черноморском регионе. Румыния обязуется предоставлять Украине помощь в разминировании Черного моря и поддержку через механизмы Европейского Союза и НАТО.

Румыния вместе с партнерами также будет помогать учебному центру F-16 для подготовки украинских пилотов. Страна будет поддерживать оборонную промышленность Украины.

"Отдельные блоки документа касаются разведки и контрразведки, кибербезопасности, информационной безопасности, гуманитарного разминирования, санкций, восстановления и отстройки Украины", — говорится в сообщении.

В соглашении зафиксирован механизм 24-часового экстренного реагирования в случае повторной российской агрессии против Украины или значительной эскалации.

Напомним, Зеленский подписал двустороннее соглашение о безопасности с премьер-министром Люксембурга Люком Фриденом. Люксембург пообещал продолжить оказывать военную поддержку Украине во всех сферах.

Ранее Зеленский и премьер-министр Польши Дональд Туск подписали в Варшаве Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Польшей. Документ впервые среди уже подписанных двусторонних соглашений по безопасности предусматривает возможность перехвата ракет и дронов в воздушном пространстве нашей страны, выпущенных в направлении Польши.

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