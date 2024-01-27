Україна та Польща на технічному рівні розпочали обмін листами щодо експортних ліцензій

Перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький. Фото: mediacenter.org.ua

Між Україною і Польщею розпочався обмін листами щодо експортних ліцензій на технічному рівні. Це допоможе країнам прослідковувати об'єми експорту і контрагентів, однак ліцензування не надає квот.

Про це в ефірі телемарафону повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

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"На технічному рівні обмін листами вже розпочався, після тог, як у вересні 2023 року Єврокомісія скасувала обмеження на ввезення чотирьох культур: пшениці, ріпаку, соняшнику та кукурудзи до 5 країн, в тому числі й Польщі. Україна ще тоді, у вересні 2023 року, запропонувала альтернативний варіант і ухвалила рішення про готовність ліцензувати експорт цих 4 культур", — вказав Висоцький.

Заступник міністра зауважив, що таке ліцензування не надає квоти за обсягом та розповів про те, як відбувається процес ліцензування.

"Ліцензування означає, що експортер подає заявку до Мінекономіки, вона передається Мінагрополітики і Мінагрополітики отримує погодження від, наприклад, Польщі. І після погодження видається ліцензія. Це означає, що просто прослідковуються об'єми експорту і прослідковується, хто є контрагентами, але це не йдеться про квоту", — вказав посадовець.

За словами Висоцького, введення ліцензування експорту є важливим кроком до лібералізації торгівлі. Урядовець додав, що ліцензування без квот є досить поширеним інструментом.

"Тому якщо ми говоримо про заміну існуючого ембарго, яке станом на сьогодні діє зі сторони Польщі на ліцензування, то це є позитивний крок до лібералізації торгівлі, який все-таки дозволить певними обсягами після проходження відповідної процедури, але ж торгувати. Тому однозначно, порівняно з поточною ситуацією це був би позитивний крок — налаштування взаємної торгівлі між нашими країнами", — підкреслив Висоцький.

Нагадаємо, Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна працює над продовженням безвізового режиму в торгівлі з Європейським Союзом. За його словами, наразі держава очікує підтримку від партнерів у цьому питанні.

Додамо, протягом чотирьох місяців роботи чорноморських зернових коридорів Україна експортувала 10 мільйонів тонн вантажів. Відомо, що з портів Великої Одеси вийшло 302 судна до 24 країн світу.