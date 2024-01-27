Украина и Польша на техническом уровне начали обмен письмами по экспортным лицензиям

Первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий. Фото: mediacenter.org.ua

Между Украиной и Польшей начался обмен письмами по экспортным лицензиям на техническом уровне. Это поможет странам отслеживать объемы экспорта и контрагентов, однако лицензирование не предоставляет квот.

Об этом в эфире телемарафона сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

Читайте также:

Обмен письмами между Польшей и Украиной относительно лицензий на экспорт

"Технически обмен письмами уже начался, после того как в сентябре 2023 года Еврокомиссия отменила ограничения на ввоз четырех культур: пшеницы, рапса, подсолнечника и кукурузы в 5 стран, в том числе и Польшу. Украина еще тогда, в сентябре 2023 года, предложила альтернативный вариант и приняла решение о готовности лицензировать экспорт этих 4 культур", — указал Высоцкий.

Замминистра отметил, что такое лицензирование не предоставляет квоты по объему и рассказал о том, как происходит процесс лицензирования.

"Лицензирование означает, что экспортер подает заявку в Минэкономики, она передается Минагрополитики, и Минагрополитики получает согласование, например, Польши. И после согласования выдается лицензия. Это означает, что просто прослеживаются объемы экспорта и прослеживается, кто является контрагентами, но это не предоставляет квоты", — указал чиновник.

По словам Высоцкого, введение лицензирования экспорта является важным шагом в либерализации торговли. Чиновник добавил, что лицензирование без квот является достаточно распространенным инструментом.

"Поэтому, если мы говорим о замене существующего эмбарго, которое на сегодняшний день действует со стороны Польши на лицензирование, то это положительный шаг к либерализации торговли, который все-таки позволит определенные объемы после прохождения соответствующей процедуры, но все таки торговать. Поэтому однозначно, в сравнении с текущей ситуацией это был бы положительный шаг — настройка взаимной торговли между нашими странами", — подчеркнул Высоцкий.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина работает над продолжением безвизового режима в торговле с Европейским Союзом. По его словам, сейчас государство ожидает поддержки от партнеров в этом вопросе.

Добавим, за четыре месяца работы черноморских зерновых коридоров Украина экспортировала 10 миллионов тонн грузов. Известно, что из портов Большой Одессы вышли 302 судна в 24 страны мира.