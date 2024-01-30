Україна та Бельгія підписали меморандум про спільне виробництво зброї

Підписання меморандуму з Бельгією. Фото: Міноборони

Україна та Бельгія 29 січня підписали меморандум, який передбачає створення спільних проєктів, спрямованих на зростання потенціалу та обсягів виробництва української оборонної промисловості. Йдеться про плани щодо спільного виробництва певних типів та видів озброєнь, організації ремонту, підготовки спеціалістів та технічного персоналу.

Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

Читайте також:

Спільне виготовлення зброї з Бельгією: підписано меморандум

У Міноборони розповіли, що підписаний з Бельгією меморандум дає поштовх для розвитку двосторонніх відносин, зокрема у сфері оборонного виробництва.

"Це дуже важливо у контексті питання розвитку вітчизняного ОПК, створення спільних підприємств з партнерами, локалізації оборонного виробництва в Україні. Це є одним з наших пріоритетів", — сказав заступник Міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк, який підписав Меморандум від оборонного відомства.

Підписання Меморандуму з Бельгією. Фото: Міноборони

Він також розповів, що цей документ окреслює наміри запроваджувати спільні проєкти, спрямовані на зростання потенціалу та обсягів виробництва української оборонної промисловості. Йдеться про плани щодо спільного виробництва певних типів та видів озброєнь, організації ремонту, підготовки спеціалістів та технічного персоналу.

Також передбачається реалізація інших заходів, спрямованих на розбудову в Україні сучасної оборонної індустрії.

Нагадаємо, Бельгія цього року має намір надати Україні фінансову допомогу у розмірі 611 мільйонів євро для військових потреб. Також ця країна взяла на себе довгострокове зобов’язання підтримувати модернізацію Збройних сил України.