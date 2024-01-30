Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow День arrow Україна та Бельгія підписали меморандум про спільне виробництво зброї arrow

Україна та Бельгія підписали меморандум про спільне виробництво зброї

30 січня 2024 08:47
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Україна та Бельгія підписали меморандум про спільне виробництво зброї
Підписання меморандуму з Бельгією. Фото: Міноборони
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Україна та Бельгія 29 січня підписали меморандум, який передбачає створення спільних проєктів, спрямованих на зростання потенціалу та обсягів виробництва української оборонної промисловості. Йдеться про плани щодо спільного виробництва певних типів та видів озброєнь, організації ремонту, підготовки спеціалістів та технічного персоналу. 

Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

Читайте також:

Спільне виготовлення зброї з Бельгією: підписано меморандум

У Міноборони розповіли, що підписаний з Бельгією меморандум дає поштовх для розвитку двосторонніх відносин, зокрема у сфері оборонного виробництва.  

"Це дуже важливо у контексті питання розвитку вітчизняного ОПК, створення спільних підприємств з партнерами, локалізації оборонного виробництва в Україні. Це є одним з наших пріоритетів", — сказав заступник Міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк, який підписав Меморандум від оборонного відомства.

null
Підписання Меморандуму з Бельгією. Фото: Міноборони

Він також розповів, що цей документ окреслює наміри запроваджувати спільні проєкти, спрямовані на зростання потенціалу та обсягів виробництва української оборонної промисловості. Йдеться про плани щодо спільного виробництва певних типів та видів озброєнь, організації ремонту, підготовки спеціалістів та технічного персоналу. 

Також передбачається реалізація інших заходів, спрямованих на розбудову в Україні сучасної оборонної індустрії.

Нагадаємо, Бельгія цього року має намір надати Україні фінансову допомогу у розмірі 611 мільйонів євро для військових потреб. Також ця країна взяла на себе довгострокове зобов’язання підтримувати модернізацію Збройних сил України. 

зброя
Бельгія
документи
війна в Україні
виробництво

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

27 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

23 січня 2024

09:55 Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер

24 січня 2024

19:57 Мобілізація у лютому 2024 — кого з українських працівників можуть забронювати

Актуальне по темі