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Украина и Бельгия подписали меморандум о совместном производстве оружия

30 января 2024 08:47
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Украина и Бельгия подписали меморандум о совместном производстве оружия
Подписание меморандума с Бельгией. Фото: Минобороны
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Украина и Бельгия 29 января подписали меморандум, предусматривающий создание совместных проектов, направленных на рост потенциала и объемов производства украинской оборонной промышленности. Речь идет о планах совместного производства определенных типов и видов вооружений, организации ремонта, подготовки специалистов и технического персонала.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

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В Минобороны рассказали, что подписанный с Бельгией меморандум дает толчок для развития двусторонних отношений, в частности в сфере оборонного производства.

"Это очень важно в контексте вопроса развития отечественного ОПК, создания совместных предприятий с партнерами, локализации оборонного производства в Украине. Это один из наших приоритетов", — сказал заместитель Министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк, который подписал Меморандум от оборонного ведомства.

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Подписание Меморандума с Бельгией. Фото: Минобороны

Он также рассказал, что этот документ определяет намерения внедрять совместные проекты, направленные на рост потенциала и объемов производства украинской оборонной промышленности. Речь идет о планах совместного производства определенных типов и видов вооружений, организации ремонта, подготовки специалистов и технического персонала.

Также предполагается реализация других мер, направленных на развитие в Украине современной оборонной индустрии.

Напомним, Бельгия в этом году намерена предоставить Украине финансовую помощь в размере 611 миллионов евро для военных нужд. Также эта страна взяла на себя долгосрочные обязательства поддерживать модернизацию Вооруженных сил Украины.

оружие
Бельгия
документы
война в Украине
производство

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