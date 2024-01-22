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Бельгія надасть Україні понад 600 мільйонів євро на військові потреби

22 січня 2024 18:52
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Бельгія надасть Україні понад 600 мільйонів євро на військові потреби
Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: Detector Media
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Бельгія цього року має намір надати Україні фінансову допомогу у розмірі 611 мільйонів євро для військових потреб. Також ця країна взяла на себе довгострокове зобов’язання підтримувати модернізацію Збройних сил України.

Про це у Facebook повідомив міністр оборони України Рустем Умєров, коли підводив підсумки розмови з міністром оборони Бельгії Людивін Дедондер.

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Рустем Умєров звітує про переговори з бельгійською колегою. Фото: скриншот

Бельгія надасть Україні фінансову допомогу

"Провів продуктивну розмову з міністром оборони Бельгії Людивін Дедондер. Обговорили останні події на фронті та перспективи оборонної співпраці між нашими країнами", — поінформував Умєров.

Умєров зазначив, що високо цінує підтримку бельгійських партнерів. Він додав, що цього року Бельгія планує надати Україні 611 мільйонів євро військової допомоги. Окрім того, бельгійська сторона бере на себе довгострокове зобов’язання щодо підтримки модернізації Сил оборони України.

Також очільник Міноборони подякував Бельгії за участь в коаліції військово-повітряних сил, зокрема в програмі підготовки пілотів ЗСУ.

Раніше ми повідомляли, що заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков провів зустріч із політичним радником американського посольства у Києві Крістіаном Муром. На цій зустрічі Кліменков обговорив останні досягнення Міноборони у сфері реформування системи закупівель обладнання з НАТО.

Нагадуємо, що Служба внутрішнього аудиту Міністерства оборони та представники Збройних сил України разом з представниками Відділу оборонного співробітництва Посольства США вперше інспектували озброєння, яке Україні надали американські партнери. Перевірка проходила на території однієї з військових частин.

війна
Міноборони
зброя
фінансова допомога
військова допомога
Україна
Бельгія
Умєров

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