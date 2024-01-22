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Бельгия предоставит Украине более 600 миллионов евро на военные нужды

22 января 2024 18:52
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Бельгия предоставит Украине более 600 миллионов евро на военные нужды
Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: Detector Media
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Бельгия в этом году намерена предоставить Украине финансовую помощь в размере 611 миллионов евро для военных нужд. Также эта страна взяла на себя долгосрочные обязательства поддерживать модернизацию Вооруженных сил Украины.

Об этом в Facebook сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров, подводя итоги разговора с министром обороны Бельгии Людивин Дедондер.

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Рустем Умеров отчитывается о переговорах с бельгийской коллегой. Фото: скриншот

Бельгия предоставит Украине финансовую помощь

"Провел продуктивный разговор с министром обороны Бельгии Человек Дедондер. Обсудили последние события на фронте и перспективы оборонного сотрудничества между нашими странами", — проинформировал Умеров.

Умеров отметил, что высоко ценит поддержку бельгийских партнеров. Он добавил, что в текущем году Бельгия планирует предоставить Украине 611 миллионов евро военной помощи. Кроме того, бельгийская сторона берет на себя долгосрочное обязательство по поддержке модернизации Сил обороны Украины.

Также глава Минобороны поблагодарил Бельгию за участие в коалиции военно-воздушных сил, в частности в программе подготовки пилотов ВСУ.

Ранее мы сообщали, что заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименко провел встречу с политическим советником американского посольства в Киеве Кристианом Муром. На этой встрече Клименков обсудил последние достижения Минобороны по реформированию системы закупок оборудования из НАТО.

Напомним, что Служба внутреннего аудита Министерства обороны и представители Вооруженных сил Украины вместе с представителями Отдела оборонного сотрудничества Посольства США впервые инспектировали вооружение, предоставленное Украине американскими партнерами. Проверка проходила на территории одной из воинских частей.

война
Минобороны
оружие
финансовая помощь
военная помощь
Украина
Бельгия
Умеров

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