Україна отримала понад 4 млрд євро від Брюсселя

Денис Шмигаль. Фото: соцмережі

Україна отримала фінансову допомогу від Брюсселя у розмірі 4,5 мільярдів євро. Кошти виділили у рамках перехідного фінансування, передбаченого програмою Ukraine Facility.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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"Маємо гарну новину після плідних дискусій у Брюсселі: сьогодні Україна отримала 4,5 млрд євро в межах перехідного фінансування, передбаченого Ukraine Facility", — написав Шмигаль, говорячи про виділення фінансування.

Прем'єр подякував Європейському Союзу та президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн за підтримку, а також наголосив, що виділені кошти суттєво зміцнюють економічну та фінансову стабільність України.

Інформація про фінансування. Фото: скриншот

Нагадаємо, 18 березня Рада Європи ухвалила рішення про збільшення фінансування потреб Збройних сил України. Нова сума становить п'ять мільярдів євро.

Крім того, у Пентагоні відповіли, коли Конгрес ухвалить надання Україні 60 мільярдів доларів.