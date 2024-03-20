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Україна отримала понад 4 млрд євро від Брюсселя

20 березня 2024 13:21
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Україна отримала понад 4 млрд євро від Брюсселя
Денис Шмигаль. Фото: соцмережі
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Україна отримала фінансову допомогу від Брюсселя у розмірі 4,5 мільярдів євро. Кошти виділили у рамках перехідного фінансування, передбаченого програмою Ukraine Facility.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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"Маємо гарну новину після плідних дискусій у Брюсселі: сьогодні Україна отримала 4,5 млрд євро в межах перехідного фінансування, передбаченого Ukraine Facility", — написав Шмигаль, говорячи про виділення фінансування. 

Прем'єр подякував Європейському Союзу та президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн за підтримку, а також наголосив, що виділені кошти суттєво зміцнюють економічну та фінансову стабільність України. 

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Інформація про фінансування. Фото: скриншот

Нагадаємо, 18 березня Рада Європи ухвалила рішення про збільшення фінансування потреб Збройних сил України. Нова сума становить п'ять мільярдів євро.

Крім того, у Пентагоні відповіли, коли Конгрес ухвалить надання Україні 60 мільярдів доларів. 

Денис Шмигаль
фінансова допомога
Україна
Урсула фон дер Ляєн
ЄС
війна в Україні

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