Україна отримала понад 4 млрд євро від Брюсселя
Україна отримала фінансову допомогу від Брюсселя у розмірі 4,5 мільярдів євро. Кошти виділили у рамках перехідного фінансування, передбаченого програмою Ukraine Facility.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Фінансова допомога від Брюсселя
"Маємо гарну новину після плідних дискусій у Брюсселі: сьогодні Україна отримала 4,5 млрд євро в межах перехідного фінансування, передбаченого Ukraine Facility", — написав Шмигаль, говорячи про виділення фінансування.
Прем'єр подякував Європейському Союзу та президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн за підтримку, а також наголосив, що виділені кошти суттєво зміцнюють економічну та фінансову стабільність України.
Нагадаємо, 18 березня Рада Європи ухвалила рішення про збільшення фінансування потреб Збройних сил України. Нова сума становить п'ять мільярдів євро.
Крім того, у Пентагоні відповіли, коли Конгрес ухвалить надання Україні 60 мільярдів доларів.
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