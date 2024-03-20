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Украина получила более 4 млрд евро от Брюсселя

20 марта 2024 13:21
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Украина получила более 4 млрд евро от Брюсселя
Денис Шмыгаль. Фото: соцсети
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Украина получила финансовую помощь от Брюсселя в размере 4,5 миллиарда евро. Средства были выделены в рамках переходного финансирования, предусмотренного программой Ukraine Facility.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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"У нас хорошая новость после плодотворных дискуссий в Брюсселе: сегодня Украина получила 4,5 млрд евро в рамках переходного финансирования, предусмотренного Ukraine Facility", — написал Шмыгаль, говоря о выделении финансирования.

Премьер поблагодарил Европейский Союз и президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за поддержку, а также подчеркнул, что выделенные средства существенно укрепляют экономическую и финансовую стабильность Украины.

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Информация о финансировании. Фото: скриншот

Напомним, 18 марта Совет Европы принял решение об увеличении финансирования потребностей Вооруженных сил Украины. Новая сумма составляет 5 миллиардов евро.

Кроме того, в Пентагоне ответили, когда Конгресс примет предоставление Украине 60 миллиардов долларов.

Денис Шмыгаль
финансовая помощь
Украина
Урсула фон дер Ляйен
ЕС
война в Украине

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