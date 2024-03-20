Украина получила более 4 млрд евро от Брюсселя
Украина получила финансовую помощь от Брюсселя в размере 4,5 миллиарда евро. Средства были выделены в рамках переходного финансирования, предусмотренного программой Ukraine Facility.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Финансовая помощь от Брюсселя
"У нас хорошая новость после плодотворных дискуссий в Брюсселе: сегодня Украина получила 4,5 млрд евро в рамках переходного финансирования, предусмотренного Ukraine Facility", — написал Шмыгаль, говоря о выделении финансирования.
Премьер поблагодарил Европейский Союз и президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за поддержку, а также подчеркнул, что выделенные средства существенно укрепляют экономическую и финансовую стабильность Украины.
Напомним, 18 марта Совет Европы принял решение об увеличении финансирования потребностей Вооруженных сил Украины. Новая сумма составляет 5 миллиардов евро.
Кроме того, в Пентагоне ответили, когда Конгресс примет предоставление Украине 60 миллиардов долларов.
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